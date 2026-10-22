日常生活中的AI　AI專家教小學生認識人工智能

人工智能（AI）逐漸融入日常生活，從手機應用程式、電子遊戲到電影製作，都可見AI的身影。《香港01》「01教育」團隊日前邀請多元智趣有限公司聯合創辦人林貞谷小姐（Aelita）到訪錦田公立蒙養學校，為小五及小六學生主講「日常生活中的AI」學生講座，以生活化例子介紹AI，讓學生了解人工智能如何運作及應用。



錦田公立蒙養學校同學踴躍回答問題，積極參與「日常生活中的AI」學生講座。

多啦A夢、WALL-E 認識AI與機械人

講座以學生熟悉的動畫角色作為切入點，透過多啦A夢及WALL-E，讓同學思考「甚麼是AI」。Aelita指出，這類角色可以理解為AI與機械人技術結合的智能機械人，具備感知、判斷及與人互動等特點，不過電影中的完整智能機械人，目前在現實世界仍未完全實現。

透過有趣例子，學生了解到AI並不只是「機械人」，亦可以存在於不同數碼工具及系統之中，並開始留意身邊哪些事物可能正在使用AI。

講座以學生熟悉的動畫角色作為切入點，透過多啦A夢及WALL-E，讓同學思考「甚麼是AI」。

遊戲電影融入AI 生活中隨處可見

講者亦鼓勵學生多觀察日常生活中的AI應用，例如電子遊戲會利用AI設計角色行為及遊戲體驗，而電影製作亦可運用AI協助創作影像及不同視覺效果。學生從熟悉的娛樂媒體出發，進一步理解AI如何協助人類完成不同工作。

講座讓學生明白，AI並非只存在於課本或科技公司的實驗室，而是已逐漸融入生活。只要多觀察身邊的科技應用，就能發現AI與日常生活的關係。

講座讓學生明白，AI並非只存在於課本或科技公司的實驗室，而是已逐漸融入生活。

AI也可能有偏見 使用資訊要Fact-check

講座最後提醒學生，AI並不代表所有答案都是正確的。由於AI會根據大量資料學習，如果資料本身存在偏見，生成結果亦可能出現偏差。因此，同學使用AI時不應盲目相信答案，尤其遇到重要資訊，應主動查證資料來源及進行fact-check。

Aelita鼓勵學生在善用AI之餘保持好奇心及批判思考，先思考、再查證，從「懂得使用AI」進一步學會「懂得判斷AI」，成為具備AI素養的數碼世代。

「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段）現已開始申請！

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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