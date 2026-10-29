學生網騙陷阱層出不窮 魏遠強到蒙養學校分享防騙策略
網絡科技日新月異，學生自小接觸智能手機及社交平台，看似熟悉網絡世界，卻未必具備足夠的防騙意識。為提升教師對學生網絡安全的關注，《香港01》邀請青年耀進發展協會YADA 行政總監魏遠強，到錦田公立蒙養學校舉辦「拆解學生常遇網上騙案／陷阱——新媒體下教師角色」專題講座，剖析青少年容易墮入網絡騙局的原因，並透過常見騙案及個案分析，協助教師掌握防騙知識，守護學生的網絡安全。
青少年熟悉科技 缺乏社會經驗易墮騙局
隨着網絡活動融入日常生活，青少年面對的詐騙風險亦日益增加。根據香港警務處「守網者」（CyberDefender.hk）數據，2024年首10個月，本港網上騙案的學生受害人達1,261人，最年幼僅11歲；2025年更有逾2,500名大專及青年學生受騙，涉及損失超過3億港元。
魏遠強先生指出，青少年墮入網絡騙局，並非單純因為缺乏科技知識，而是與社會經驗不足、渴望朋輩認同，以及害怕錯過機會（FOMO）等心理因素有關。騙徒往往利用學生追求優惠、賺取零用錢或建立人際關係的心態，設下不同陷阱。
拆解四大高危騙案 網購兼職暗藏危機
講座聚焦四類學生常見的網絡風險，包括網購及遊戲虛擬寶物騙案、網上求職及兼職陷阱、社交平台冒認詐騙，以及網絡交友陷阱。
其中，學生或因貪圖低價遊戲裝備及限量商品，向陌生賣家付款後卻未能收貨；亦可能被「高薪、毋須經驗」的兼職廣告吸引，按指示提供銀行戶口或協助轉帳，最終不但蒙受金錢損失，更可能在不知情下捲入洗黑錢活動，承擔法律風險。
教師擔當防騙守門人 建立四步支援機制
面對層出不窮的網絡騙案，教師除了傳授知識，亦須協助學生建立判斷資訊真偽的能力。魏遠強先生提出「預防、識別、應對、支援」四個方向，鼓勵教師透過日常教育提升學生警覺，及早察覺異常情況；一旦發現學生疑似受騙，應協助保留證據、尋求適當支援，並避免責備受害學生。
講者亦提醒教師，防騙教育不能只停留於認識騙案手法，更重要的是建立互信關係，讓學生遇到可疑情況時願意主動求助，從而建立更安全的校園網絡環境。
「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段）現已開始申請！
目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。
《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。
如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：
電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）
WhatsApp：35828747
電話：35828747