學生網騙陷阱層出不窮　魏遠強到蒙養學校分享防騙策略

網絡科技日新月異，學生自小接觸智能手機及社交平台，看似熟悉網絡世界，卻未必具備足夠的防騙意識。為提升教師對學生網絡安全的關注，《香港01》邀請青年耀進發展協會YADA 行政總監魏遠強，到錦田公立蒙養學校舉辦「拆解學生常遇網上騙案／陷阱——新媒體下教師角色」專題講座，剖析青少年容易墮入網絡騙局的原因，並透過常見騙案及個案分析，協助教師掌握防騙知識，守護學生的網絡安全。



青少年熟悉科技 缺乏社會經驗易墮騙局

隨着網絡活動融入日常生活，青少年面對的詐騙風險亦日益增加。根據香港警務處「守網者」（CyberDefender.hk）數據，2024年首10個月，本港網上騙案的學生受害人達1,261人，最年幼僅11歲；2025年更有逾2,500名大專及青年學生受騙，涉及損失超過3億港元。

魏遠強先生指出，青少年墮入網絡騙局，並非單純因為缺乏科技知識，而是與社會經驗不足、渴望朋輩認同，以及害怕錯過機會（FOMO）等心理因素有關。騙徒往往利用學生追求優惠、賺取零用錢或建立人際關係的心態，設下不同陷阱。

《香港01》邀請青年耀進發展協會行政總監魏遠強到錦田公立蒙養學校舉辦專題講座，與教師探討學生常見網絡騙案及防範方法。

拆解四大高危騙案 網購兼職暗藏危機

講座聚焦四類學生常見的網絡風險，包括網購及遊戲虛擬寶物騙案、網上求職及兼職陷阱、社交平台冒認詐騙，以及網絡交友陷阱。

其中，學生或因貪圖低價遊戲裝備及限量商品，向陌生賣家付款後卻未能收貨；亦可能被「高薪、毋須經驗」的兼職廣告吸引，按指示提供銀行戶口或協助轉帳，最終不但蒙受金錢損失，更可能在不知情下捲入洗黑錢活動，承擔法律風險。

講座剖析青少年容易墮入網絡陷阱的心理因素，協助教師掌握防騙教育重點。

教師擔當防騙守門人 建立四步支援機制

面對層出不窮的網絡騙案，教師除了傳授知識，亦須協助學生建立判斷資訊真偽的能力。魏遠強先生提出「預防、識別、應對、支援」四個方向，鼓勵教師透過日常教育提升學生警覺，及早察覺異常情況；一旦發現學生疑似受騙，應協助保留證據、尋求適當支援，並避免責備受害學生。

講者亦提醒教師，防騙教育不能只停留於認識騙案手法，更重要的是建立互信關係，讓學生遇到可疑情況時願意主動求助，從而建立更安全的校園網絡環境。

「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段）現已開始申請！

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

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