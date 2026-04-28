香港仔工業學校學生講座　夏中建師傅以紮作講解結構力學與美學

傳統紮作技藝不僅是民間藝術，更是承載中國古代生活方式的重要文化符號。為引導學生認識這項非物質文化遺產，《香港01》早前於香港仔工業學校舉辦「傳統紮作技藝」學生講座，邀請「紙紮大王」天寶樓創辦人夏中建師傅，分享竹篾與紙張編織間的歷史底蘊。



技藝反映歷史 紮作中的古代生活縮影

夏中建師傅在講座中指出，紮作技藝與中國古代的祭祀、節慶及日常起居密不可分。從龍頭、獅頭到宮燈，每一件作品都記錄了古代社會的精神追求與生活形態。

對於具備工程與設計基礎的香港仔工業學校學生而言，夏師傅的解說提供了全新的技術視角。學生意識到，紮作是結合結構力學、繪畫美學與民俗文學的綜合科學。古人利用竹篾的韌性與紗紙的吸附力，在缺乏現代建材的年代建構出細緻的立體造型，充分展現了古人在生活實踐中的智慧。

《香港01》早前到校為香港仔工業學校舉辦「傳統紮作技藝」學生講座，由「紙紮大王」天寶樓創辦人夏中建師傅擔任主講嘉賓，分享中華文化知識及歷史底蘊。（鄭子峰攝）

「紙紮大王」天寶樓創辦人夏中建師傅曾經創下3次健力士世界紀錄，可見他一直挑戰自己，跟上時代步伐。（鄭子峰攝）

實踐工匠精神 挑戰健力士紀錄的啟示

夏師傅曾先後創下3次健力士世界紀錄，包括製作全世界最大的吊掛花燈。他向學生分享，傳統工藝並非故步自封，而是能與時並進。2017年為慶祝香港回歸，他製作出高逾九米的大型花燈，其後於2022年應香港回歸25週年，又突破自己，製作出高13米，闊9米的花燈，刷新了世界最大吊掛花燈的健力士世界紀錄。

透過夏師傅的自身經歷，學生深刻理解到「工匠精神」的內涵。儘管科技發達，紮作核心仍需依賴人手的溫度與精準度。這種對專業的堅持與精益求精的專注力，觸動了在場學生，讓他們明白傳承傳統文化，關鍵在於延續那份不懈的專業熱忱。

講座進行期間，夏中建師傅與香港仔工業學校的學生有不少互動，例如台上與台下的問答交流，有助學生投入了解主題。（鄭子峰攝）

講座進行期間，夏中建師傅與香港仔工業學校的學生有不少互動，例如台上與台下的問答交流，有助學生投入了解主題。（鄭子峰攝）

守護文化根基 重拾民族身份認同

講座亦探討了紮作產業面臨的人才斷層問題。夏師傅特別提到，紮作技藝入選非物質文化遺產名錄，正是因其代表了獨特的民族身份。他勉勵年輕一代應具備文化保育意識，避免這項反映祖先智慧的瑰寶在科技洪流中流失。

校方表示，是次講座成功打破學生對紮作的刻板印象，引導他們從歷史深度理解中國文化的根源。這場交流不僅傳授了專業工藝知識，更在學生心中建立了文化自信，讓這門古代工藝在現代校園中綻放新的生命力。

講座完結後，夏中建師傅與香港仔工業學校的學生合照留念。校方表示，講座有助學生認識紮作，以至是中華文化及歷史。（鄭子峰攝）

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