《香港01》AI講座｜人工智能發展學生講座　AI發展也曾經歷寒冬

人工智能（AI）迅速發展，這股熱潮在教育界亦開始蔓延，早前《香港01》走進香港道教聯合會純陽小學，舉辦《人工智能發展歷程》講座，講者黃國健從事新媒體商業規劃工作，一向專注於青年發展及創科教育事務。他在講座中深入解析人工智能發展歷程，以及再現今日常應用。​



《香港01》走進香港道教聯合會純陽小學，舉辦《人工智能發展歷程》講座。（羅國輝攝）

AI概念早於1950年出現

在講座開始時，講者引用不同例子，讓學生明白到，人工智能已經悄悄走入人類生活中，例如是社交媒體上不同的推薦、智能手機應用等等。讓學生先建立初步概念後，講者和學生玩AI生成圖像辨真假等遊戲，正式揭開講座序幕。

很多人以為AI是廿一世紀發展的科技奇跡，但講者指出早在1950年代，人工智能概念已經誕生。英國科學家圖靈早在1950年，已發表《 計算機器與智慧 》一書，提出「機器能思考嗎 ?」 這一核心問題，引起科學界廣泛討論，在1956年，30多位學者來抵達特茅斯學院，參加了人工智能暑期研討會，正式為「人工智能」定名。

人工智能的發展歷程曾經歷過兩次寒冬。（羅國輝攝）

期望與現實落差 AI曾經歷兩個寒冬

講者指出，人工智能的發展歷程曾經歷過兩次寒冬，包括1970年至1980年AI的第一個寒冬。他總結了早期AI應付不了真實世界的複雜情況，出現了技術瓶頸；當時的電腦內存小、運算慢，難以處理複雜任務。講者又指出，此外就是出現了「組合爆炸難題」，現實問題只要稍為複雜，機器運算的步驟就會像滾雪球一樣，那時候的電腦能力根本難以負擔。

由2022年至今，ChatGPT、Claude、Grok、Gemini、Poe及Deepseek等大語言模型，更加如雨後春筍般崛起。（羅國輝攝）

及至1987年至1993年，講者表示AI出現第二個寒冬，主要歸納為3個原因，首先，AI需要大量金錢來建造和維護，但短期內的回報卻很少，企業和政府覺得不划算，減少對AI的投資；當時專家系統呆板且不靈活，不能做到舉一反三應對現實世界的千變萬化；不會自主學習，不能像人類一樣，從經驗中學習新知識，最終出現期望落差。

講者黃國健是觀塘區青年發展及公民教育委員會委員，一向專注於青年發展及教育事務，他在講座中深入解析人工智能發展歷程，以及再現今日常應用。​（羅國輝攝）

大語言模型雨後春筍般崛起

及至2011年才正式迎來發展。講者表示，由2022年至今，ChatGPT、Claude、Grok、Gemini、Poe及DeepSeek等大語言模型，更加如雨後春筍般崛起，講者舉了大量的例子，與學生一起檢視AI最日常的應用場景，如圖像編輯、翻譯工具、專屬推薦、辦公工具、地圖導航、語音助手等等，市民大眾已普及使用。

講者最後更以問答方式與學生互動，溫故知新，學生反應熱烈，並分享了在講座中所學到的新知識。

講者黃國健是觀塘區青年發展及公民教育委員會委員，一向專注於青年發展及教育事務，他在講座中深入解析人工智能發展歷程，以及再現今日常應用。​（羅國輝攝）

我的行動承諾

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

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