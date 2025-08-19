《香港01》資訊素養學生講座　講解AI生活應用、助醫生更準確斷症

隨着人工智能技術不斷發展，人工智慧（AI）已經融入日常生活，並正改變大眾工作、溝通和創作方式。《香港01》互聯網經營中心產品營運高級經理周宇恒早前到東莞工商總會張煌偉小學，與學生分享AI的最新發展及在日常生活中的應用，並提醒同學在使用AI工具時需要注意偏見、歧視和資訊真偽等問題。



周宇恒到東莞工商總會張煌偉小學分享AI的最新發展及在日常生活中的應用。（羅國輝攝）

周宇恒首先指出，AI就像電子產品的大腦，能自己學習、思考，並幫助人類解決問題，而AI技術早已存在於大眾的身邊，例如智能電話的語音助手 Siri、智能對話系統 ChatGPT 等，這些工具能協助使用者處理資訊、進行查詢，甚至創作文字內容。他進一步指出，AI大致可分為三大功能類別，包括分析性AI用於資料整理與理解、預測性AI可預測趨勢和結果、而生成式AI則能創作文字、圖片、音樂等內容。

同學們專心聆聽講座，了解AI在日常生活中的應用。（羅國輝攝)

AI技術無處不在 助減低製作成本 提升診治效率

隨着科技發展，AI已經無聲無息地滲入人們生活的每個角落。周宇恒表示，現時在影音、遊戲制作、教育及醫療等不同領域都出現AI的身影，當中的分別是在於採用程度。他舉例，在電影製作行業，一部電影後期製作的平均成本可高達2,000萬美元，涉及大量人手與資源。然而，AI的出現大幅簡化這個過程，例如有三名導演就曾利用AI工具「Sora」，僅以一部電腦便能創作出電影級別的短片，可見AI已令創作門檻大幅降低。

同學對講座內容深感興趣，積極回應問題。（羅國輝攝）

在醫療方面，AI亦發揮關鍵作用。周分享，傳統上醫生需憑X光片判斷肺部是否出現病變，單靠肉眼往往難以準確診斷。但AI可以透過大量影像資料學習，找出人類難以察覺的規律，協助醫生更精準地判斷病情，從而節省時間並提高診治效率。

AI並非萬能 使用時應審慎提問

儘管AI為生活帶來無限便利，但它也並非毫無問題。周宇恒在講座尾聲提醒同學，AI系統可能出現算法偏見與歧視。由於AI是模仿人類創造而來，若訓練數據中本身就帶有人類的偏見，那麼AI在作出決策時也可能延續這些不公平觀點，對某些群體產生歧視。他建議同學在使用AI時應審慎提問，避免涉及個人觀點或價值判斷，並根據事實提問。

要求AI提供資料來源

此外，資訊偽造亦是AI另一潛在問題。周宇恒說，有些AI生成的內容看似真實，實際卻毫無根據，提醒同學在使用AI時應要求其提供資料來源，核實內容真確性，以防誤信虛假信息。

周宇恒提醒同學，使用AI工具時要小心查證資料來源。（羅國輝攝）

