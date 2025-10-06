全運會學生講座　網球前一姐張玲分享訓練經歷　鼓勵學生投入運動

第十五屆全國運動會（十五運會）將於今年11月舉行，首次由粵港澳三地共同承辦。港協暨奧委會舉辦一系列「全力支持第十五屆全國運動會」奧林匹克主義教育計劃活動，包括到保良局朱敬文中學舉行「奧林匹克主義教育計劃」講座，邀得前香港網球「一姐」張玲擔任主講嘉賓。



講座內容豐富精彩，張玲與學生分享奧林匹克精神及歷史，以及介紹曾在奧運中奪得獎牌的中國香港運動員，並介紹全運會的比賽項目，讓學生更深入了解全運會。張玲亦分享作為職業運動員的專業操守態度，以及受訓的刻苦經歷，鼓勵同學積極參與運動。



港協暨奧委會到保良局朱敬文中學舉行「奧林匹克主義教育計劃」講座，邀得前香港網球「一姐」張玲（右）擔任講者分享。（陳葦慈攝）

「全力支持第十五屆全國運動會」奧林匹克主義教育計劃系列活動，由中國香港體育協會暨奧林匹克委員會主辦，中國香港體育聯盟合辦，並由香港賽馬會擔任支持機構。「奧林匹克主義教育計劃」自2005年起推行，目的是加深學生對體壇發展的知識及鼓勵大眾參與體育運動。

張玲（右一）在講座開始前與學生玩網球小遊戲熱身。（陳葦慈攝）

「牛下女車神」李慧詩與勁敵友誼展現體育精神

張玲首先介紹奧林匹克歷史，由1896年第一屆奧運開始，為了促進世界和平，自始每4年舉辦一次。而奧運精神主張友誼、卓越和尊重，張玲分享了「牛下女車神」李慧詩與「勁敵」兼好友德國女車神禾歌（Kristina Vogel）的故事。禾歌在2020年練車發生意外受重傷癱瘓，但她沒有氣餒，在2021東京奧運擔任賽事直播旁述，她形容李慧詩的表現為「出奇蛋」總讓人驚喜。張玲指兩人的友誼正好體現出互相尊重的體育精神。

張玲在講座中與學生分享奧林匹克精神及歷史。（陳葦慈攝）

介紹香港曾在奧運奪得獎牌的運動員

講座亦介紹了曾在奧運奪得獎牌的中國香港運動員，包括首位為港奪金的「風之后」李麗珊；2021年及2024年奪金的「香港劍神」張家朗，以及獲得多面奧運獎牌的何詩蓓等。

張玲介紹奧林匹克的歷史以及香港曾在奧運奪得獎牌的運動員。（陳葦慈攝）

市民踴躍參與全運會 1.5萬人成為義工

今屆全運會將於11月9日至21日舉行，粵港澳三地聯合承辦，香港將會承辦其中8個競賽項目，包括籃球（男子22歲以下組）、場地自行車、擊劍、高爾夫球、手球（男子）、七人制橄欖球、鐵人三項及沙灘排球，以及一個群眾賽事活動項目-保齡球。

張玲指全運會去年開始招募義工，有3萬多市民踴躍報名，最後選出1.5萬人，她將在全運會期間以教練身份帶領中國香港網球隊前往珠海比賽，獲得在場同學熱烈鼓掌為港隊打氣。

張玲表示將會帶香港網球隊前往珠海參與全運會，在場同學熱烈鼓掌為港隊打氣。（陳葦慈攝）

分享職業運動員刻苦受訓經歷

張玲亦分享她以往受訓的刻苦經歷：早上6時半起床開始一天的訓練、每日定時作高強度鍛鍊，練習後做物理治療醫傷患，期間會痛到流淚，但她為了更好的表現忍受下來，盡顯職業運動員的專業態度，向學生展現出排除萬難，永不放棄的體育精神。

講座設有問答環節，在場學生積極發問。有學生問張玲去年當選十大傑出青年後的感想，她表示感到開心，但也感到有壓力，「呢個獎是大家對我的認可，同時都是一個期望，希望我可以貢獻更多回饋社會」。

講座由香港前首席網球手張玲任主講嘉賓，校方致送錦旗。（陳葦慈攝）

香港前首席網球手、最高女單排名184位的張玲，表示當初選擇學習網球，是因為父親希望她學習一項運動強身健體，於是在9歲開始學網球，「當時年紀太小了，不是為了興趣學網球，隨後得到不錯的成績，有成就感才愈來愈喜歡打網球」。

隻身來港受訓 感恩有家人、總會支持

張玲憑個人努力加上天份，成績超卓進入內地省隊，到了15歲被選拔來港做職業網球手。身為家中獨女，母親擔心她隻身來港不適應，但父親認為是讓女兒參與更多國際賽事的好機會，決定送她來港受訓。年紀少少離鄉別井，不論在訓練及生活上都遇過不少困難，張玲感謝得到家人、教練及體育總會的支持，才能成就自己。

張玲在2020年宣布退役，及後轉型成為領隊及助理賽事總監，繼續為香港體壇作出貢獻。（陳葦慈攝）

由運動員成功轉型做領隊

多年的職業運動員生涯，其中張玲認為最難忘及印象深刻的賽事，「是2013年泰國的亞洲錦標賽，承受極大壓力之下，單打得到銀牌，雙打獲得銅牌，讓網球重回精英項目」。身經百戰同時經歷多次傷患，最終不敵手肘的傷患，張玲在2020年宣布退役，及後轉型成為領隊，帶隊參加不同網球賽事，相比以前做運動員，張玲指現時最大的挑戰是與運動員溝通，她亦進修國際網球聯合會最高級別的教練課程，務求做到精益求精。

張玲去年為大型賽事擔任助理賽事總監，在港舉辦的比賽被評為WTA250巡迴賽全球最好的賽事，讓世界知道香港是體育之都，她為之感到十分驕傲。此外，她感欣在運動生涯中，有不同前輩開路，讓她們這一代運動員有足夠培訓資源，她希望可將這份精神傳承下去，為新一代的運動員開創更廣闊的前路。