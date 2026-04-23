方寸間的治癒工匠美學　梁潔華小學學生講座揭秘茶樓竹藝

日常生活中，茶樓內熱氣騰騰的蒸籠隨處可見，其背後的精湛工藝卻常被忽略。《香港01》日前到順德聯誼總會梁潔華小學舉辦「中國文化——竹藝」專題講座，邀請「井井有條 wellwellwell」品牌創辦人 Cindy Tai 擔任講者。透過 Cindy 的分享，學生重新審視平凡蒸籠中蘊含的傳統智慧，從竹條交織間領略工藝與生活美學的結合。



「井井有條」：竹編交織的條理美學

藝術家 Cindy Tai 專注於推廣竹編與蒸籠工藝，她向學生闡述，竹藝不僅是實用的生活工具，更是一種追求規律與層次的視覺美學。品牌「井井有條」的核心，在於竹絲橫縱重疊編織而成的「井」字紋理，展現出極致的條理感。

Cindy 指出，編織過程強調專注與精準，這種重複而有序的勞動具備獨特的「治癒感」，能讓人在天然材料的觸感中平靜思緒。現場展示了由人字編、星形編等技法構成的傳統與現代作品，讓學生驚嘆於纖細竹絲如何透過不同組合，構築出堅固且多變的形態。

走進茶樓現場 解構蒸籠背後的專業精神

為了讓學生更易理解，Cindy 特別介紹了本港老字號「明生鋼竹蒸籠廠」的故事。創辦人呂明師傅於六十年代改良蒸籠設計，首創加入鋼配件以解決子口易損的痛點，使蒸籠更耐用。

講座中，學生學習到嚴謹的選材專業：丹竹質硬重，適合作籠底；沙籮竹具彈性且輕巧，則用於製作籠身。透過展示削竹、剖竹等專業工具，學生體會到從原材料到成品的繁複工序，更表示從未想過托起美味的竹籠竟包含如此深厚的工藝邏輯與匠心。

為幫助學生理解蒸籠，Cindy 介紹了本港老字號「明生鋼竹蒸籠廠」，其創辦人呂明師傅於六十年代改良蒸籠設計，首創加入鋼配件以解決紙口易損的痛點，使蒸籠變得更加耐用。（夏家朗攝）

飲食智慧的傳承 理解傳統與創新

是次講座不僅是工藝知識的傳遞，更是一場飲食文化的探索。Cindy 介紹，傳統竹蒸籠具備優異的保溫及吸水性能，能防止倒汗水滴入食物，這正是中國飲食文化追求完美口感的體現。

校方表示，透過「井井有條」這類具藝術感的展示，引導學生從新視角觀察日常生活。學生紛紛表示，未來再到茶樓時，會仔細觀察蒸籠的編織紋路與鋼鐵鑲邊，體會這份「質優好用」的專業理念。這種結合生活觀察與美學修養的教育方式，成功在校園中植下尊重傳統、欣賞工匠精神的種子，讓中國文化在日常點滴中獲得新生。

校方認為「井井有條」的講座同時提供了具藝術感的展示，有助學生從新視角觀察日常生活。（夏家朗攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

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