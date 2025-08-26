《香港01》X HKtag學生講座　資訊科技專家分享AI發展及挑戰

人工智能（AI）技術在日常生活中的應用越來越廣泛，但同時會帶來私隱洩露、資訊失真及職業轉型等風險。有逾 20 年資訊科技業經驗的香港科技創新促進組（HKtag）創辦人兼會長張詩翺，早前出席道教聯合會純陽小學一個學生講座時，就深入淺出地向學生介紹人工智能的應用，並揭示使用AI工具時有可能遇見的風險。



張詩翺向學生介紹何謂人工智能。（羅國輝攝）

曾於英國深造四年的張詩翱同時是互聯網專業協會理事會成員，他於電訊網絡、物聯網應用等領域有深厚的認識。

張詩翺首先形象化地向學生深入解析何謂人工智能，指出人工智能是一種能夠模仿人類思維、理解語言並作出決策的技術。當中AI就像是電子產品的大腦，它能自己學習、思考，並幫助人類解決問題。而AI更能夠令機器理解人類的說話，認出圖片中的東西，以至是進行互動。

張詩翺形容AI就像是電子產品的大腦，能夠學習、思考，並幫助人類解決問題。（羅國輝攝）

AI技術應用廣泛 籲小心使用

AI能更有效率地協助人類完成部份工作，但隨着人工智能越來越普遍亦會帶來各種風險。張詩翺說，其中一項明顯的影響是職業轉型甚至失業，他舉例指某些廚師的工作將來或會被機械人所取代，因為在烹調食物時，AI技術可協助更準確地為食物調味，而這意味着AI技術或會取代部分傳統職位。

學生應積極學習人工智能

張詩翺又提到，人工智能是一種強大且兼具多功能的工具，現時各行各業均見其身影，涵蓋醫療、教育以及遊戲等多個領域。他同時指出，在使用AI工具時，要注意偏見及私隱等問題，因為AI也是由人類創造而來，其技術數據或會帶有人類的偏見，因此在使用AI工具解決問題時，有可能會延續當中某些觀點。他提醒學生在使用AI時，要注意偏見的問題，亦不要隨便向AI透露個人私隱等資料。 最後，張詩翺鼓勵同學積極學習人工智能相關知識，並思考如何善用這項技術。

學生對講座內容深感興趣，積極回應講者提問。（羅國輝攝）

