HKtag夥拍香港教育城舉辦校園應用AI講座　周六舉行｜附報名連結

隨着人工智能教學工具迅速普及，我們的課堂充滿了無限的創新可能。然而，在擁抱教育科技的同時，相信不少老師和學校管理層都對背後的潛在風險感到疑慮。大家或許都思考過：我們在課堂上使用的 AI 生成教材，版權到底歸誰所有？當學生資料上傳至這些 AI 平台時，是否存在私隱洩漏的風險？學校在選購及應用各種 AI 工具時，又該如何做好合規把關？這些都是現今教育工作者在實踐創新教學時必須面對的切身問題。



為了解答上述疑惑，香港科技創新促進組（HKtag）聯同教育夥伴香港教育城，以及場地支持機構嶺南大學香港同學會小學，特別為全港中小學教師、IT 統籌人員、校長及學校管理層舉辦【生成式 AI 進校園——誰擁有版權？誰保護數據？】專業講座及 AI 方案展示。本次活動聚焦探討生成式人工智能在教學應用上的素養議題，屆時將有專家為大家深度剖析 AI 版權爭議與校園數據安全的實際案例。講者亦會提供實戰建議，協助學校制定完善的 AI 使用指引，讓大家在推展創新教學的同時，也能穩守數據安全的底線。

活動將於明天，即 2026 年 3 月 21 日（星期六），在九龍白田街三十三號的嶺南大學香港同學會小學舉行。當天的豐富內容將分為兩部分同步進行：上午 9 時半至下午 1 時將設有「AI 教學方案展示」，讓同工有機會親身現場體驗最新的創新教學工具，並與同業交流實踐心得；而核心的「專業講座」則會於上午 10 時至中午 12 時進行（上午 9 時 45 分開始登記入場）。

這是一個幫助學校完善 AI 教育政策的絕佳機會。由於名額有限，有興趣的同工請即透過網上表格（https://forms.gle/XYzyTDf27C7YyjFK7）登記留位。如對活動有任何疑問，歡迎隨時致電 6394 7099 或電郵至 academy@hk-tag.org 與 HKtag 秘書處聯絡。期待大家踴躍參與，共同為智慧校園的未來發展做好準備！