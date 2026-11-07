校長筆記｜聖博德學校躲避盤隊飛躍本港　邁向夢想

文：聖博德學校葉春燕校長

聖博德學校一直秉持「逆境自強、敬主愛人」的辦學理念，配合教育局推動體育發展、培育學生全人成長的方向，同時順應國際體育教育重視身心均衡、團隊素質與健康生活的趨勢，為學生搭建發揮潛能的平台，讓體育不單是技能訓練，更是實踐品格與價值觀教育的重要載體。



近年本校積極把新興體育項目納入體育發展藍圖，各運動項目屢創佳績，當中躲避盤隊在推廣多元體育、實踐全人教育方面取得突破性進展，印證本校「體育育人」的方針，回應教育局鼓勵學校透過新興運動促進學生身心健康的政策。

本校躲避盤隊成立至今只有四年，由零開始，在校方支持下，由基礎訓練逐步發展成本港學界實力雄厚的勁旅。本校相信，體育教育重點不在獎項，而是透過訓練和比賽，培養學生的抗逆力、責任感與同理心，藉體育塑造健全人格。校隊多年來積極參與各項全港公開賽，隊員憑恆常訓練、堅毅意志和團隊精神屢獲殊榮：於全港小學校際躲避盤錦標賽連續兩年奪冠，獲邀參加中港澳小學邀請賽；亦於扶輪盃躲避盤小學邀請賽，連續四年衛冕全場總冠軍。這些佳績不但彰顯隊員實力、為校增光，更讓學生有機會參與跨地域賽事，拓闊視野，感受國際體育交流的氛圍。

盤學界邀請賽，扶輪盃全港躲避連續四年總冠軍。（作者提供）

今年，校隊迎來重要里程碑：本校共有16名隊員憑出色技術入選躲避盤香港代表隊，是全港入選人數最多的小學。他們將代表香港出戰外地賽事，在更高層次的舞台展現聖博德學子風采，學習尊重、包容與公平競技。這項成果，印證本校體育發展策略的前瞻性，契合五育並重的教育方針，呼應教育局培育學生堅毅、尊重、負責等正面價值觀的目標。

（作者提供）

比起獎項紀錄，學校更看重學生在過程中磨練出來的堅毅特質，以及教師團隊用心培育的點滴，這正是全人教育的核心。躲避盤講求精準、反應與團隊默契。隊員數年來堅持嚴謹訓練，在體能及戰術練習中磨煉意志、恪守紀律，在勝敗之間學習彼此扶持、接納得失，建立正向價值觀，正是「逆境自強、敬主愛人」理念在體育教育的具體體現。這16位港隊代表的成就，有賴隊員的努力、教練的悉心指導、歷屆隊員的傳承，以及家長長期的支持；家校同心，是推動全人教育不可或缺的力量，一同伴孩子成長。

全港中小學校際躲避盤錦標賽

展望將來，本校會繼續深化體育與德育融合的模式，完善培訓體系，緊貼本地及國際體育教育趨勢，把堅毅、尊重、負責等價值觀融入日常教學與訓練，為學生開拓更廣闊的成長空間。願聖博德學子繼續秉承「逆境自強，敬主愛人」的精神，在賽場以至人生路上穩步向前，再創佳績。

聖博德躲避盤香港代表隊成員代表香港隊參賽。（作者提供）

作者簡介：

聖博德學校葉春燕校長



葉春燕女士現為聖博德學校校長，從事教育工作30多年。現為公積金管理委員會委員，津貼學校公積金投資小組委員會委員，香港考試及評核局委員，津貼小學議會秘書，香港教育大學小學人文科學位教師教育文憑課程顧問，香港海洋公園學院小學課程諮詢小組顧問；葉校長一向致力推動及實踐電子學習、STEAM教育、藝術教育、生態保育及價值觀教育。葉校長帶領學校與各社福機構，大專院校及教育局推行多個先導計劃，豐富學生的學習經歷，領導學校探討及研究各教育議題。

