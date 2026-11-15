83校網｜沙頭角小學名單有甚麼學校？學額一共有多少？
撰文：容育仁
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83校網的範圍位於北區之內，共有2間學校可供選擇，主要位於沙頭角禁區內。「01教育」已經於下文為你整合83校網的小學名單、範圍及地圖及83校網屋苑名單，幫助你的子女升讀心儀學校！
83校網的競爭激烈嗎？學生人數是多少？學額有幾多？
教育局《學生人數統計報告書》未有根據小學校網分類的學生數字，只有按區議會紀計的數字。參考最新的2025年度《報告書》，在2025年9月於北區就讀本地幼稚園及非本地幼稚園低班（該批學生一般將於2027年9月入讀小一）的學生人數分別為1,763及26人，而83校網學校現正為2027年9月入讀小一的學生，於自行分配學位階段，提供合共50個學額。
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83校網範圍包括哪些地區？有地圖嗎？
83校網位於北區，主要覆蓋沙頭角，以至是沙頭角海及印洲塘一帶。以下為教育局提供的83校網地圖：
83校網有哪些小學？
想知道如何選校，第一件事當時是了解校網內有哪些學校可供選擇，以下是83校網內2間學校在2027年度的資料：
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83校網的小學有哪些直屬／聯繫／一條中學？
此校網的小學沒有直屬、聯繫或一條龍中學。
「01教育」有什麼83校網的小學報道？
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83校網附近是什麼校網？有什麼校網可供了解？
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83校網屋苑及租盤
如果有意搬進83校網，提高子女入讀校網內學校的機會，可以考慮的屋苑包括尚澄。
83校網小學有哪些選擇？
83校網有2間學校，小學選擇包括福德學社小學及沙頭角中心小學等。如欲了解更多有關83校網的資料，可以瀏覽此文章。