沙頭角中心小學一成學生屬外地回流　愉快學習理念成家長選校原因

最近有不少家長從外地回流香港，為子女選校是一大難題。沙頭角中心小學近年收生數字有所上升，學生組成亦有微妙變化，由過去以跨境學生為主，變成現在以本地生為主，新學年更有約10位學生是回流香港，分佈不同年級，由於學校規模較小，數字等同全校學生一成，回流的學生分別來自英國、澳洲、加拿大等地。



沙頭角中心小學林錦鴻校長表示，學校取錄的回流學生基本上都在香港出生及成長，在外國生活一段時間後回到香港，已經習慣外地較輕鬆的學習模式，有家長留意到學校的學習模式與外國學校或國際學校接近，加上學校屬津貼學校不需支付學費，在認同學校教育理念下選擇入讀。



沙頭角中心小學林錦鴻校長表示，回流學生最大的挑戰在於中文科，其他科目不太需要擔心。（羅國輝攝）

助回流學生追回中文程度 上課模式容易適應

回流學生在外國生活一段時間，家長或會擔心子女在學習上落後太多。林校長指，外國的學習模式較輕鬆，但不等同學生沒有學習，不是白紙一張，只是語言上的落差較大。他指回流學生的主要挑戰在中文科，特別是認字及寫字較差，中文程度落後一至兩年，學校會安排他們與非華語學生參加抽離式中文堂，以追回進度。至於其他科目，由於回流學生能聽及說中文，所以影響不大。

課堂模式方面，沙頭角中心小學的課堂著重學生參與，約一半時間以分組活動、討論交流及實作形式進行，餘下約一半為老師授課時間。林校長表示，沙小課堂的學生參與度高，近半時間都由學生說話和做事，模式與外國教育類似，所以回流學生不難適應。

另外，學校有豐富的接收插班生經驗，回流學生會獲安排參加適應班認識校園，亦會配對伙伴同學幫助融入校園生活。林校長笑言，「小朋友嘅圈子好快就會建立到」，家長們不需擔生子女在社交方面有困難。

欣賞沙小以開心學習為首要 子女每日放學回家分享樂事

家長鄧翠珊（中）於2024年與兒子鄧卓彥（左）及女兒鄧諾怡（右）從英國回流香港，最後為子女選擇入讀沙頭角中心小學。（沙頭角中心小學提供）

家長鄧翠珊於2024年與子女從英國回流香港，當時曾考慮數間學校，其中一間只憑成績表就斷定她的一對子女不適合入讀，一度使她覺得「所有香港嘅教育就係要你叻先收，我返學係嚟學嘢，唔係學識先嚟返學」，後來她從林校長的訪問報道得知，沙小的理念是讓學生開心學習，與自己的理念相符，因而安排子女入讀。

兩名子女第二年在沙小讀書，每日放學回家後都會開心地分享在學校發生的事，使鄧相信他們已經適應校園生活。她說自己最喜歡學校的特點之一，是每日都安排課外活動供學生自由參加，一來免去家長安排子女到其他地方的時間及功夫，二來亦讓子女多與同學相處。

校長一對子女新學年回流 入讀沙頭角中心小學

開學當日，林錦鴻校長（前）的女兒林愿（穿校服）由爺爺（後）送上學，在校門拍下一張難得的三代同堂合照。（沙頭角中心小學提供）

林校長的一對子女亦於新學年從澳洲回流香港，哥哥林愉及妹妹林愿分別入讀沙頭角中心小學的小六及小四。他指當時安排子女到澳洲，是希望他們可以在較輕鬆的環境下成長，考慮到沙小的改革已見成效，學習環境更加貼近國際學校，因此安排子女回港讀書，一家團聚。

安排子女回流之前，林校長亦掙扎了一段時間，特別是子女已經適應海外生活，中文水平相對落後，並發展出網球及體操等興趣，所以初時對回港讀書並不積極。然而，長期與子女分隔兩地，使林校長更加期望一家團聚。選校時，林校長曾經考慮國際學校，但最後決定讓子女入讀自己任職的學校，坦言「我相信如果自己都對學校冇信心，又點樣說服其他家長將小朋友交託畀我哋呢？呢個係我作為家長同校長嘅一份堅持同承諾」。林校長相信，學校的調適課程將有助子女追回進度，加上校園亦有不少可以互相扶持的回流學生，有助適應生活。

沙頭角中心小學校長林錦鴻表示，視安排自己的子女入讀學校為對家長的承諾，亦象徵對學校的教學有信心。（羅國輝攝）

既是小學校長，亦是過來人，林校長建議各位回流家長為子女選校時，根據子女特質選擇一間適合的學校，特別是家長與學校的理念需要一致，即使現今社會講求競爭力，但當子女仍然就讀小學時，全人發展及健康成長才是重中之重。他亦建議回流家長於選校時留意學校是否設有調適過渡課程，畢竟海外與本地的學習環境有顯著差異，孩子需要一定的時間和指導。他亦建議回流家長選擇一些不以學術為主導、壓力較低的學校，減輕孩子適應新環境的負擔，讓孩子從非學術性的學習中找到興趣與歸屬感，這比單純追求成績更重要。