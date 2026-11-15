81校網｜粉嶺、皇后山、打鼓嶺小學名單有甚麼學校？學額有多少？
撰文：容育仁
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81校網的範圍以北區為主，共有13間學校可供選擇，主要位於在粉嶺、馬尾下及打鼓嶺附近。「01教育」已經於下文為你整合81校網的小學名單、範圍及地圖及81校網屋苑名單，幫助你的子女升讀心儀學校！
81校網的競爭激烈嗎？學生人數是多少？學額有幾多？
教育局《學生人數統計報告書》未有根據小學校網分類的學生數字，只有按區議會紀計的數字。參考最新的2025年度《報告書》，在2025年9月於北區就讀本地幼稚園及非本地幼稚園低班（該批學生一般將於2027年9月入讀小一）的學生人數分別為1,763及26人，而81校網學校現正為2027年9月入讀小一的學生，於自行分配學位階段，提供合共667個學額。
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81校網範圍包括哪些地區？有地圖嗎？
81校網主要覆蓋北區，包括粉嶺、皇后山、馬尾下及打鼓嶺，區內鐵路站包括粉嶺站。以下為教育局提供的81校網地圖：
81校網有哪些小學？
想知道如何選校，第一件事當然是了解校網內有哪些學校可供選擇，以下是81校網內13間學校在2027年度的資料：
81校網的小學有哪些直屬／聯繫／一條龍中學？
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「01教育」有什麼81校網的小學報道？
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81校網附近是什麼校網？有什麼校網可供了解？
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81校網屋苑及租盤
如果有意搬進81校網，提高子女入讀校網內學校的機會，可以考慮的屋苑包括One Innovale、牽晴間、花都廣場、粉嶺中心、粉嶺名都、碧湖花園及逸峯。
81校網小學有哪些選擇？
81校網有13間學校，小學選擇包括寶血會培靈學校、上水宣道小學、五旬節靳茂生小學及香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校等。如欲了解更多有關81校網的資料，可以瀏覽此文章。