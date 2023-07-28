《香港01》辦偵查報道講座　前線記者分享如何進行求證及嚴謹調查

《香港01》偵查組一直透過嚴謹的調查和求證採訪報道，屢獲殊榮。《香港01》早前為將軍澳循道衛理小學舉辦「偵查報道講座」，由偵查組前線記者透過不同報道個案，向學生拆解偵查報道如何從無到有的採訪過程，重點包括涉及嚴重指控時記者如何嚴謹求證，讓學生講解求證的重要性。



《香港01》早前為將軍澳循道衛理小學舉辦「偵查報道講座」，由偵查組前線記者透過不同報道個案，向學生拆解偵查報道如何從無到有的採訪過程。（陳葦慈攝）

講座由偵查組高級記者李穎霖主持。她提到偵查報道的調查過程十分認真嚴謹，因為不少報道均涉及對他人的指控，甚至涉及違法，因此必須多方面求證，包括尋找和引用政府文件、採訪多名涉事人士等，在確認指控屬實後才能發表報道。另外，記者即使持有確切的證據，足夠證明報道指控屬實，但刊登前仍需給予涉事人士回應解釋，以反映全部事實真相。

選材方面，她表示偵查報道的原則是要涉及重大公共利益，例如《香港01》偵查組的不少報道於刊登後，都會有相關政府部門跟進，包括執法拘捕涉案人士。以MIRROR紅館演唱會意外為例，社會非常關注意外責任問題，記者於意外發生後立即進行採訪，而《香港01》偵查組就由多方面深入追查多間涉事公司之間的關係，嘗試讓公眾了解事件來龍去脈。

講座期間亦設有不同互動環節，讓學生思考和回答問題。例如學生對記者的隨身裝備、如何入行等非常有興趣，亦對記者在衝突、災難前線，以及喬裝放蛇採訪等感到好奇。

講座期間亦設有不同互動環節，讓學生思考和回答問題。（陳葦慈攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，為學校提供媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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