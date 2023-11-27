直資聚賢｜營造英語環境　開啟世界大門

文：聖道迦南書院李家鳴校長

小朋友常常問「為甚麼要學這些深奧的學科？」，又問「我已好盡力，好像明白箇中的知識，但為何總是拿不到高分數？」那麼，如何讓子女積極地吸收知識？



基督教中國佈道會聖道迦南書院是一所位於觀塘區的直資英文男女中學。一直以來，我校致力於營造英語學習環境並提倡共融文化。而學校每年舉辦的「全方位學習日」，則旨在讓學生有課堂以外有不一樣的學習體驗，並培養其國際視野。

打造趣味英語語境

學校大部分科目以英語授課。為了讓學生更融入實際的英語語境，學校舉辦各種活動，建立真實而愉快的英語沉浸體驗。例如，舉辦「英語航海日」等校外培訓，讓學生與外籍導師和學員用英語溝通，又或組織「英語辯論隊」、「英語烘焙學會」等活動，讓學生寄學習於娛樂，將英語運用到日常生活中。此外，迦南廣泛地使用分班策略，讓不同程度的學生都能有序地進步。而中一特設的「跨課程語文學習」(LAC)課程，讓來自不同背景的學生都能更快地適應以英語授課的科目，再配合教師靈活的課堂安排，令學生能在不知不覺中吸收和應用知識，主動積極地學習，有效提升英語水平。

建立共融國際文化

學校每年於中一收生階段，迦南會招收約10位非華語學生，現時校內非華語學生主要來自東南亞、韓國、西班牙、英國等地。學校設有「國際文化欣賞學會」，舉辦「共融日」等活動，推廣尊重及共融的文化。此外，每年亦舉辦「國際文化周」，以不同的國家為焦點，讓學生認識不同地方的文化風俗，亦擴闊視野。此外，隨著疫情後的復常，迦南於今年亦重啟「國際文化交流計劃」(AFS)，邀請來自法國和巴西的兩位交流生到迦南留學一年。這些交流生會與我校的接待家庭同住、上學，彼此學習對方的文化，同時他們也會推廣其本國文化，如開辦「法文班」、負責早會分享等，增進與本地學生的交流。

體驗精彩海外交流

學校重視學生的全人發展，推行「AIMS」計劃，讓學生在校隊、學會、服務等各方面有均衡的發展。而為了進一步拓展學生的視野，學校每年舉辦「全方位學習日」，包括海外交流團及本地活動，學生可按個人興趣和經濟負擔能力選擇合適的交流活動。在2022-23年度，迦南舉辦了七個海外交流團，包括STEM德國之旅、澳洲考察團、新加坡環境保育及城市探索之旅、台灣文化旅遊團、和深圳及廣州經濟歷史文化考察團等。而在活動完結後，學生會分享學習體驗，再集結成學校刊物，紀錄師生間的難忘回憶。透過多樣性的校外活動，學生能有不一樣的學習體驗，同時亦有效促進師生間的交流。

（基督教中國佈道會聖道迦南書院提供）

作者：聖道迦南書院李家鳴校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

