文：香港華人基督教聯會真道書院校長李澤康博士

小朋友常常問「為甚麼要學這些深奧的學科？」，又問「我已好盡力，好像明白箇中的知識，但為何總是拿不到高分數？」那麼，如何讓子女積極地吸收知識？



如果能培養學生對學科的興趣，他們就能夠樂在其中，更深入地學習這些學科。學習動機可粗分為外在動機及內在動機。外在動機又再可分為獎賞和懲罰，而內在動機則指學生只為學會知識，而排除所有其他因素。如果令學生能自己樂於建構一些屬於自己的知識，這樣就能激發學生的內在動機，達致主動學習。

筆者所屬的學校，在高中階段，提供香港文憑課程（HKDSE）及國際預科文憑課程（IBDP），這兩個高中課程都有自己獨特之處，亦在全世界高等院校中獲得高度認受性。一個比較明顯的分別，就是在國際預科文憑課程，有一份延伸論文（Extended Essay），學生需要選取其中一科，設立一條學術研究題目，應用該學科及有關的知識，嚴謹地解答這研究題目。這份論文完全是由學生去建構知識，學生在這份論文的投入如此巨大，那麽我們如何讓學生深入探索及了解學科知識呢？

布盧姆於二十世紀五十年代提出布盧姆分類學（Bloom Taxonomy），認知範疇的教學目標可分為六個層次，包括（一）記憶Remember；（二）理解Understand；（三）應用Apply；（四）分析Analyse；（五）評鑑Evaluate；及（六）創造Create。這六個層次循序漸進，由初階發展至高階思維能力。要學生具備自學能力，發展高階思維，一個有效的方法，就是自行進行高階思維問題，根據已有知識探索未知知識。舉一個例子說明：設有一組數字，在統計學上，有不同方法計算這組數字的集中趨勢（Central Tendency），以平均值（Average）及中位數（Median）為例，可以透過以下布盧姆層次的一些提問讓學生更易掌握這兩個概念：

（一）記憶：平均值和中位數的定義和計算方法是甚麽？

（二）理解：運用計算機和其他軟件，計算以下數據的平均值及中位數。請說出為甚麽平均值和中位數可以表達一組數字的集中趨勢，並以例子說明。

（三）應用：請找出日常應用平均值和中位數表達集中趨勢的例子。

（四）分析：當幾組數據有不同分佈時（如分佈比較集中／廣闊，或有一些極大／極小數值時），當中平均值及中位數的變化和代表性是怎樣？如果全部數據按某些規律改變時，平均值及中位數有甚麽改變呢？當平均值大於或小於中位數時，對這組數據的分佈有何啟示？

（五）評鑑：請列舉平均值及中位數代表集中趨勢的優點和不足之處，並以例子說明。

（六）創造：當數據是等差數列Arithmetic Sequence或等比數列Geometric Sequence時，試計算平均值及中位數的公式。

在中學階段教授這些統計概念時，習題往往只包括記憶、理解及少許分析層面，如果學生亦能透過自己發問其他層次的問題及找出答案，對新概念和新知識的掌握，定能更上一層樓。筆者鼓勵學生在學習時，多提出有意思的學術問題去鞏固學習。

（香港華人基督教聯會真道書院提供）

作者：香港華人基督教聯會真道書院校長李澤康博士



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

