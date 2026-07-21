日本女網球選手照片被改成AV封面　還與女優同姓　本尊氣炸擬提告

這兩天日本網球圈炸鍋了。職業網球選手園田彩乃，7月17日晚上在X（前稱Twitter，推特）上發了一篇求助文，說自己氣到青筋都快爆出來了。



怎麼回事？有粉絲告訴她，她的照片被成人片商拿去加工成了新作品的封面。而且最離譜的是，出演的女優也姓「園田」。

日本女網選手園田彩乃在社交平台X（前稱Twitter，推特）發文，指控有AV片商在未經許可下，把她的照片拿來加工變成AV作品的封面。（X@sonoda_ayano）

AV女優的動作、場景、頭髮的角度 與本尊園田彩乃十分相似：

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園田彩乃在帖子裏直接開火：「我從粉絲那裏得知，FANZA這個成人網站上，有人未經許可明顯加工使用了我過去發的照片。名字不知道是不是故意的，但也叫園田。這是寺田佳信先生幫我拍的照片，請問這種情況能告嗎？」

不是P圖那麼簡單，根本是「複製粘貼」

一開始大家可能覺得，不就是P個圖嘛。但網友把兩張圖放在一起對比之後，事情就沒那麼簡單了。

爭議的成人作品女主角叫園田茉莉華，片商打出的噱頭是「網球一筋19年！參加過全國高中大賽、隸屬實業團的實力派運動員」。封面照片裏，女優的動作、場景，甚至連頭髮飛起來的角度，都跟園田彩乃的原圖幾乎一模一樣。

更誇張的是，有人把兩張圖疊在一起對比，發現幾乎能完全重合。

有AV片商將園田彩乃先前在社交平台發布的照片，加工成新作品的封面。該片由AV女優園田茉莉華主演，以19年資歷女子網球運動員為背景。（翻攝自X）

這哪是加工啊，這基本就是直接拿原圖描了一遍。

園田彩乃是誰？

可能有些讀者不太熟悉她。園田彩乃今年30歲，福岡縣出身。2016年轉為職業選手，2017年和2023年兩次在全日本室內網球錦標賽雙打項目打進八強。

她最近幾年在社交媒體上也很活躍，Instagram粉絲已經超過12萬人。事發時她人正在澳洲遠征比賽。發這篇求助文之前，她還穿著一身橄欖綠運動背心和黑色緊身褲在樹下休息，看起來很放鬆。結果一轉眼就被這事氣到不行。

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園田彩乃的發文一夜之間瀏覽量突破千萬次。網友們幾乎一邊倒地支持她。

「找律師諮詢比較靠譜」、「這絕對是侵權」、「片商太不要臉了」之類的留言刷了屏。

還有不少網友直接衝到片商E-BODY的X賬號下面留言，要求道歉並把作品下架。

從法律角度能告嗎？

這是園田彩乃最關心的問題，也是很多網友在討論的焦點。

從日本法律來看，她可以主張的權利至少有兩個方向：

一是肖像權。 日本雖然沒有專門的「肖像權法」，但法院通過判例承認肖像權是人格權的一部分。未經許可擅自使用他人肖像，尤其是用於商業目的，構成侵權。類似案例中，法院曾認定侵權成立並判賠30萬到300萬日元（約1.5萬至15萬港元）不等的慰謝金。

二是著作權。 照片是攝影師寺田佳信拍的，照片本身作為攝影作品受著作權法保護。未經許可的加工、複製和公開發布，可能侵犯著作權人的複製權和改編權。

另外，把運動員的照片拿來P成成人封面，還配上「網球一筋19年」的宣傳語，很容易讓人誤以為園田彩乃本人參與了這部作品。這可能還涉及名譽權侵害和不正當競爭的問題。

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從法律角度來說，她完全有理由提起訴訟。不過跨國維權、面對的是成人片商，實際操作起來肯定不會太輕鬆。

片商到現在還在裝死

截至7月18日，片商E-BODY方面仍然沒有做出任何正式回應。

相關宣傳貼文也還掛在網上，一點要刪的意思都沒有。這種冷處理的方式反而讓網友更加憤怒，留言區越來越熱鬧。

園田彩乃這篇「SOS」發出來之後，事情已經不只是她一個人的事了。運動員的照片被拿去P成成人封面，這種操作已經不是第一次被曝光了。只是這次被當事人抓了個正著，而且對比圖實在太明顯，想賴都賴不掉。

片商到現在還在裝死，但網友的怒火不會就這麼消下去。園田彩乃接下來會不會真的提告、片商什麼時候會低頭，這場風波估計還要再燒一陣子。

一個職業運動員的照片，被人拿去搞成成人片的封面，換誰誰能忍？

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