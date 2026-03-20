日本網紅「小學生辣妹」曬畢業照　成熟外型引網驚：這是媽媽吧？

單看照片完全猜不出來是幾歲？日本3月迎畢業季，許多人都在社群平台分享畢業照。以「小學生辣妹」自稱的日本網紅Rumina也上傳照片，她身穿亮粉紅制服、頂著粉髮造型，搶眼的外型與實際年齡形成強烈對比，不少網友除了獻上祝福外，也對其成熟外貌感到驚訝，更有人直呼：「這個應該是媽媽吧？」



自稱「小學生辣妹」的日本網路紅人Rumina（るみな），3月19日在社群平台X分享畢業照，只見她穿上一襲亮粉紅色的制服，頂著一頭溫柔又不失淘氣的粉髮，拿著花束開心的與刊版合照，制服的衣領更大大的刺上「畢業」兩個字，全身行頭都十分搶眼。

日本網紅Rumina（るみな）自稱「小學生辣妹」，19日在社群分享畢業照，在網路掀起討論。（Instagram@rumina_510）

來看看日本網紅「小學生辣妹」Rumina（るみな）更多靚相：

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Rumina的X是由母親經營，她在貼文寫道，「小學畢業啦，入學典禮時身高只有120厘米，現在已經長到154厘米了，真的長大了呢」，並期許接下來的中學生活也會繼續加油。

貼文曝光後，短短幾個小時就累積逾97萬次觀看數，許多網友留言獻上祝福：

「畢業快樂」

「真的是辣妹呢！」

「從120厘米長到154厘米，真的長高很多呢」



此外，由於Rumina的外型與實際年齡有著巨大反差，也讓不少網友相當驚訝：

「冒昧了，我還以為是30多歲」

「這個應該是媽媽吧？」

「看起來比較成熟，還失禮的想說『這人在說什麼啊？』，原來真是小學生，抱歉」



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Rumina的實際年齡過去也曾掀起話題，據ABEMA TIMES報道，2025年Rumina曾受邀參與節目演出，當時的主題為「年齡不詳的美女」。Rumina因外表過於成熟，當公布實際年齡僅有12歲、就讀小學六年級時，現場來賓都嘖嘖稱奇，驚呼「看起來不像小學生」。

Rumina在節目透露，自己最喜歡的就是與朋友一起在公園盪鞦韆，甚至還公布了她背書包及素顏的照片。與強烈的外表形成鮮明對比，私下清純又可愛的模樣，也令觀眾印象深刻。

過去，Rumina的媽媽也曾在X分享，女兒從小學三年級到六年級的變化照，文中提到，「4年的變化真的很驚人，感覺是不是從小五開始變得比較成熟了呢，好懷念黑髮童模的那個時期啊」。

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