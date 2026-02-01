日本女網紅因「絕美婚紗照」爆紅　5年後1句話再惹話題：我離婚了

「我終於和世界上最愛的人結婚啦！！！」2020年11月14日，日本妹子瑞姫（網名@mizuki32k）在推特上興奮地敲下這行字，附帶了三張婚紗照。



照片裏，她穿着潔白的婚紗，頭紗輕柔，笑容燦爛得不像話；身邊的丈夫温柔地看着她，背景是經典的教堂和陽光。任誰看了都會覺得，這妥妥是愛情最美好的模樣。

絕美婚紗照爆火 5年後卻宣佈離婚：

她在推文裏寫：「當了一天的公主。我們是在交友APP上認識的，交往3天后他就跟我說『我們結婚吧』，於是9個月後就登記結婚了。雖然進展很快，但是我們每天都過着笑到肚子痛的日子，真的非常珍惜彼此。」

照片太美，故事太甜，這條推文瞬間火了

點讚轉發好幾萬，網友們在評論區炸開了鍋，全是祝福：

「你們兩個都太好看了吧！！！恭喜！！！」

「瑞姫本來就可愛，遇到他之後感覺一天比一天更可愛了，真好！」

「我也計劃明年在這個教堂辦婚禮！這照片是我見過最棒的婚紗照樣本！」

「看到這樣的愛情，我又相信緣分了！」



瑞姫自己也懵了。她原本只是個幾千粉絲的普通用戶，因為這組照片，粉絲量直奔五萬，後來甚至轉型成了小有名氣的美妝和生活博主。那三張照片， literally改變了她的人生軌跡。

時間快進到兩年後。2022年11月14日，同一天

瑞姫又曬出了那組婚紗照，配文充滿了感恩：「兩年前的今天，我結婚了。這幾張照片在推特上爆紅，真的改變了我的人生。從今往後，我也會比任何人都努力，讓老公一直幸福下去！」當時看，這依舊是一個童話的延續。王子公主結婚後，過着幸福的生活，並且會一直幸福下去。所有人都這麼相信着，包括她自己。

更多瑞姫的照片：

然而，童話的頁碼，悄無聲息地翻到了現實那一章

2025年的最後一天，12月31日，當人們都在準備跨年時，瑞姫轉發了自己五年前那條「改變人生」的婚紗照推文，平靜地丟下了一顆石子：

直到現在都還有人給這些照片點讚，我看了都覺得有點好笑。對不起大家，我們今年離婚了。

沒有預告，沒有鋪墊。 一句「離婚了」，讓那個曾經被數萬人點讚祝福的夢幻泡泡，「啪」地一聲輕響，破了。

評論區再一次炸了，但這次的畫風，全然不同

有心痛和鼓勵的：「居然還在被點讚……有點心酸又有點好笑。不過要打起精神來啊！」、「人生總有各種際遇，尋找新的愛情就好！」有震驚和不解的：「為什麼？！拍了這麼美的照片的人，居然也會離婚……」、「我無法理解，怎麼會有人捨得和這麼漂亮的女生離婚？」

也有現實甚至略帶尖鋭的：「看吧，交友APP認識然後閃婚的，離婚率就是高啊。」、「人們到底為什麼結婚，又為什麼離婚呢？」從「恭喜結婚」到「為什麼離婚」，短短五年間，同一條帖子下，見證了同一段感情從誕生到消亡的全過程，也照出了網友最真實的人間觀察。

後來，瑞姫在直播和後續推文裏，淡淡地解釋了原因：

我們在一起開心地度過了7年。這段關係裏有過很多愛，也被好好珍惜過，非常幸福。但後來，覺得彼此還是不太合適，所以就分開了。我覺得這樣也沒什麼不好。

「有勇氣放下執念的人，才能成長。」離婚後的瑞姫，沒有消沉。她透露自己最近常去同志酒吧喝酒放鬆。那裏的人們知道她離婚後，反應出乎意料——不是同情，而是集體鼓掌歡呼：「恭喜！」、「新的開始！」、「既然你決定要快樂，那就一定會快樂！」

最近，她曬出了和新朋友聚會的照片，笑容明亮

配文更是充滿了新生般的活力：

可愛的女孩們~~~！！！2026年，絕對不要再談那種只會讓自己難過的戀愛了喔~~~！！！我鼓起勇氣，和一起走過7年的人分開了。現在，我看見了結婚時根本看不到的未來，真的過得又開心又幸福喔~~~！！！

你看，故事又繞回了開頭。依然是那個愛分享、語氣帶波浪線的可愛女生，只是主語從「我們」變成了「我」。那組曾經改變她人生的婚紗照，依然靜靜躺在她的推特首頁。

它記錄的不是一個永恆的承諾，而是一段真實的、有過最好時光的過往。它讓瑞姫被更多人看見，擁有了新的事業；如今離婚，又讓她被再次討論，並徹底走向了新的生活。有網友在她的新推文下留言說：「照片還是那麼美。以前它證明你們相愛過，現在它證明你勇敢過。」

