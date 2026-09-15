澳洲男回家驚見全裸紋身漢　霸佔睡床狂道歉　揭極恐怖傷人前科

返家驚見陌生人全裸霸佔自己的床，甚至留下血跡，絕對是1場恐怖噩夢！澳洲阿德萊德（Adelaide）日前發生1宗極度驚慄的非法入侵民居案，1名男住客從健身室返家時，驚覺住所遭人破壞潛入，走進房間赫然發現1名滿佈紋身的全裸男子，正蓋着自己的被子呼呼大睡，床上更留有血跡。更令人毛骨悚然的是，這名被撞破後不斷道歉的裸男，竟然是1名剛出獄不久、曾隨機刺傷外國遊客的危險人物！事件令2名受害住客留下嚴重心理陰影，直言不敢再回單位居住。



1名男住客從健身室返家時，驚覺住所遭人破壞潛入，走進房間赫然發現1名滿佈紋身的全裸男子，正蓋着自己的被子呼呼大睡，床上更留有血跡。（網上影片截圖）

1名男住客從健身室返家時，驚覺住所遭人破壞潛入，走進房間赫然發現1名滿佈紋身的全裸男子，正蓋着自己的被子呼呼大睡，床上更留有血跡。（網上影片截圖）

破窗潛入全裸霸床 遇撞破狂說「Sorry」

據澳洲新聞《7NEWS》報道，事發於澳洲阿德萊德一處單位，男住客Harshil日前從健身室回家時，發現廚房的玻璃窗與蚊網被砸碎，他順着破壞的痕跡走入睡房，赫然發現房間的衣物散落一地，1名由上半身至雙腿均佈滿紋身、全身赤裸的男子，正枕着他的枕頭、蓋着他的被子在床上熟睡，床單上更留有明顯血跡。

男住客Harshil日前從健身室回家時，發現廚房的蚊網被砸碎，他順着破壞的痕跡走入睡房。（網上影片截圖）

Harshil的兄弟在當晚約8時許返回單位，2人試圖叫醒並驅趕該名男子。Harshil的兄弟大聲對男子說「這不是你的家，請你離開。」惟對方拒絕離開，只不斷重複說「Sorry, sorry, sorry」（對不起）。無奈之下，2人只好報警求助。

住客Harshil正描述當時情況。（網上影片截圖）

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身份曝光：曾刺傷看樹熊的法國遊客

警方趕到現場後將該名男子拘捕，由於該名男子依然拒絕配合並離開，警員最終強制將其逮捕，並在押送時為全身赤裸的他裹上警用遮蔽毛氈。他被押走時神情呆滯，被控非法侵入及拒絕提供個人資料等罪名。涉案男子被證實為33歲的巴雷西（Antoni James Barresi）。據悉，他曾於2017年在貝萊爾國家公園（Belair National Park）無故刺傷1名正在觀賞樹熊的法國背包客，導致對方肺部嚴重受傷。他當時被控企圖謀殺，隨後承認較輕的嚴重襲擊及意圖造成嚴重傷害罪，並於2018年被判監4年7個月。

住客Harshil正描述當時情況。（網上影片截圖）

男子當時睡的床。（網上影片截圖）

事件在當地社交平台引起熱議，不少居民大呼恐，令人防不勝防。

警方趕到現場後將該名男子拘捕，他被押走時神情呆滯，被控非法侵入及拒絕提供個人資料等罪名。（網上影片截圖）

剛出獄即再犯案 受害兄弟不敢回家

在8月5日的聆訊中，巴雷西的代表律師表示將申請保釋，並辯稱他犯案時可能處於受藥物或酒精影響的狀態。然而，檢方以其對社區具有極高安全威脅及再犯風險為由強烈反對保釋，法官最終拒絕保釋申請，將其繼續還押。

警方趕到現場後將該名男子拘捕，他被押走時神情呆滯，被控非法侵入及拒絕提供個人資料等罪名。（網上影片截圖）

這段離奇經歷讓2名受害兄弟留下嚴重心理陰影。他們坦言受到強烈驚嚇，目前已不敢再回到該單位居住，正考慮搬家。

（綜合）

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