有片│疑香港男女台捷運喝飲品被阻發難　舉中指叫「收X啦」後續慘

乘搭地鐵不守規矩還態度惡劣？社交平台Threads瘋傳影片，顯示台灣台北捷運大安站月台有1對疑來自香港男女，在月台等候列車時飲用飲料，遭保安制止並警告會面臨1,500新台幣（約370港元）以上罰款，男女強烈不滿，強調他們「只是喝了一口」，批評保安「冤枉」他們。雙方激烈爭執，有捷運站務員與捷運警察到場化解，詎料女子離開時，竟以廣東話叫保安「收X啦」並舉中指，無禮行為令人驚訝。



帖文引起台灣及香港網民公憤，直斥「不守規矩」，「收X呢兩隻字一聽就係香港人！影衰晒！」、「到底為什麼要這麼沒禮貌啊？」，更有網民要求台北捷運報警處理，「應該直接遣返，且禁止這兩人再入境台灣！」。



台北捷運9月16日表示，保安已就事件前往警局報案，將全力提供司法協助。台北捷運又指，若在禁止飲食區內喝飲料，可處新台幣1,500元以上7,500元以下（約港幣370元至1,850元）罰款。

Threads瘋傳影片，台灣台北捷運大安站月台有1對疑來自香港男女，在月台等候列車時飲用飲料，遭保安制止並警告罰款，2人不滿下發難。（Threads@yusing_lin_）

「在捷運站內喝飲料被保全抓包惱怒羞狡辯全記錄，女的上車前還對保全比中指」。有台灣網民於9月15日下午在Threads發布影片，記錄了台灣台北捷運大安站月台，有1對男女因在付費區域飲用飲料問題，被保安制止並警告會面臨1,500新台幣（約370港元）以上罰款，因而觸發爭執經過。

【影片直擊】疑香港男女捷運喝飲品被阻發難：你沒有講道理！

影片長1分39秒，當時捷運站務員與捷運警察已到場處理事件，白衣男生正表達不滿，女方則「加把口」指「他（保安）就是說我們屢勸不改……我們只喝了1次，他為什麼冤枉我們？」。保安解釋「因為你們有喝啊！」，女方即反駁「他（男生）有喝1次，他有喝很多次嗎？他要罰嗎？就是你沒有講道理」，認為保安態度惡劣。

該對男女與保安爭執，有捷運站務員和捷運警察到場處理。（Threads@yusing_lin_）

該對男女與保安爭執，有捷運站務員和捷運警察到場處理。（Threads@yusing_lin_）

該對男女與保安爭執，有捷運站務員和捷運警察到場處理。（Threads@yusing_lin_）

捷運站務員與捷運警察試圖化解紛爭，白衣男強調自己並非屢勸不聽，質疑對方刻意誇大情況冤枉他們，旨在罰款，「這不是誤會，他（保安）是冤枉我們，他是想罰我們才這樣說」，女方亦反問「他可以冤枉我們嗎？」。捷運站務員與捷運警察則強調，保安只是依規定履行職責，並非刻意「找碴」。

該對男女批評保安刻意誇大情況冤枉他們，旨在罰款。（Threads@yusing_lin_）

女方以廣東話叫保安「收X啦！」。（Threads@yusing_lin_）

疑港女叫保安「收X啦！」 當眾「舉中指」泄憤

影片最後列車到達月台，站務員呼籲雙方「各退一步」，叫男女上車，「既然知道規定就先上車」。保安似乎仍感不滿，表示「旁邊有證人，不要狡辯」，男女則轉身往車廂走去，然而女方離開時，以廣東話叫保安「收X啦！」，並在進入車廂時「舉中指」，引來眾人側目。

女方進入車廂時，更向現場人員「舉中指」。（Threads@yusing_lin_）

台灣、香港網民公憤：影衰香港人

該對男女行為震撼台灣及香港網民，紛紛批評離譜：

「不守規矩」



「沒水準就是沒水準」



「到底為什麼都要這麼沒禮貌啊」



「捷運內禁止飲食是基本素養，喝1次跟喝很多次不就都是喝了，就違規啊……」



「重點唔係飲野問題，係態度」



「嗰一句廣東話收X啦，100%肯定是港女來」



「收X呢兩隻字一聽就係香港人！影衰晒！醜出香港仲俾人擺上網」



亦有網民要求台北捷運報警處理：

「支持出境前提告」



「應該直接遣返，且禁止這兩人再入境台灣！」



「看就知道勸導沒用啊！這種不是應該送警察局了嗎」



「舉中指也太過分了吧！那嘴臉應該直接拉下來罰款🤬」



台灣《大眾捷運法》規定，捷運系統「禁止飲食區」內不得飲食。（Threads@yusing_lin_）

捷運「禁止飲食區」內不得飲食 包括白開水

台灣《大眾捷運法》規定，捷運系統「禁止飲食區」內不得飲食，違者可依法處1,500新台幣（約370港元）以上、7,500新台幣（約1,850港元）以下罰鍰。

根據台北捷運網頁資料，「禁止飲食區」範圍以各車站閘門前之黃色標線為界，黃色標線以內為禁止飲食區，旅客進入這區內一律禁止飲食（包含喝白開水、礦泉水），惟如因疾病、 身體不適等特殊狀況，需喝水、吃糖、吃藥時，可洽服務人員予以協助；黃色標線區以外，旅客可自由飲食，惟不得任意拋棄垃圾。

（Threads@yusing_lin_）