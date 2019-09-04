眼皮跳唔停係壞事？恐顏面神經麻痺先兆！中醫推薦飲兩款湯降火氣

最近眼皮狂跳（俗稱「眼眉跳」），難道有壞事要發生了嗎？醫師說，眼皮狂跳是因為勞累過度，免疫功能下降，若是頻率過度，可能是顏面神經失調前兆，可以多喝菊花茶、綠豆湯、冬瓜湯降火氣，即時就醫，多多休息。

眼皮跳等於免疫下降？按圖了解中醫看法：

歪嘴、斜眼… 針灸三穴位疏風解熱

詹益能醫師指出，眼皮跳不一定是中風前兆，通常是因為工作太疲勞、連日熬夜、酗酒，缺乏休息引起，一、兩歲小孩到老人都可能因此發生顏面神經麻痺，尤其好發在春夏交替、或中秋季節附近，甚至有人中午趴睡，又吹風受涼，睡醒就發現臉部嘴角歪斜、流口水、眼睛閉不起來。

這樣的情形屬於「肝風內動」，這樣的體質也容易有高血壓症狀，若是有家族性顏面神經麻痺的潛在患者，眼皮狂跳後發生顏面神經麻痺的機率也較高。

中醫治療以針灸優先，透過針合谷、太衝、開四關等穴位，疏風解熱。中藥則以清熱涼血藥性為主，像是麥門冬、五味子加白參等等，若是症狀較嚴重則會加上菊花降火氣。

肝風內動 這兩湯降火氣！

詹醫師說，菊花是降肝風內動良品，若有這樣情形出現，可以多喝菊花茶，若是無法短時間內就醫，可以煮些綠豆湯或冬瓜湯，先把火氣降下來。最重要的還是要休息，就像車子壞掉了，需要入場保養，否則引起顏面神經麻痺，後續針灸療程，大概都要超過三個月以上。

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