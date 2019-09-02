【水腫】眼腫臉腫源於濕氣太重？　中醫推介3招助身體去水腫

一日之計在於晨，但一早出門經常眼腫臉腫要怎辦？水腫問題困擾不少女士，有什麼方法可去腫？健福堂中醫師羅光輝是次從中醫角度撰文，解釋水腫究竟是什麼問題，並提供良方助大家預防水腫。

早上起床照鏡經常見自己浮浮腫腫，可以破壞一整天的心情。（kxvn_lx/unsplash）

現代女性對身形尤其關注，不時有女病人向我反映自己出現水腫的症狀，最常見的是早上起床照鏡子發現臉部、眼瞼部位出現浮腫；或是足踁、小腿長期輕微浮腫，按之凹陷。這種水腫往往代表人體中的重要臟腑——脾的正常功能受到影響，是體內「相對濕度」過高所亮起的警號。

註：因脾臟而起的輕度水腫與現代醫學中所指，由心臟、腎臟疾病引起的水腫嚴重程度大為不同，因後者一般會出現全身性水腫，並伴隨血壓升高、貧血、倦怠、尿量變少等其他症狀。

註冊中醫師羅光輝。（撰稿人授權提供）

水腫緣於身體無法排濕

身體能否自行排濕消腫，在中醫理論裏是與肺、脾、腎和膀胱等重要臟腑相關。正如上述提到，一般輕度水腫與脾的關係最為密切，因中醫所指的「脾胃」除了容納及消化食物，也肩負運化水濕的責任，若其運作受影響，身體或無法自行排濕，因而引發水腫。

要避免水腫，除了直接向中醫師求診開藥健脾，亦可從日常作息和起居飲食入手，幫助身體排濕，以下是我推薦的幾個做法：

1. 維持足夠排汗

中醫認為發汗是排濕消腫的好方法，尤其是腰以上包括頭部及面部水腫人士，應多進行戶外活動，接觸陽光，適量出汗。另外，冬天要注重保暖，夏天則不要過分貪涼，要避免長期處於室內冷氣、風扇的環境之下。

夏天經常躲在冷氣地方享受空調，身體無法排汗，可能都會加劇水腫。（bmatimbaphoto/unsplash）

2. 忌生冷食物

進食生冷寒涼之物是最直接損害脾胃的不良行為。所謂生冷寒涼之品範圍頗廣，除了雪藏的飲品、食品，也包括水果及蔬菜等一切未經加熱的食品。

香港天氣炎熱，不少人都喜歡喝凍飲，有可能令寒氣積聚在脾胃，引發水腫。（creativegangsters/unsplash）

3. 勿攝入過量水分

衛生防護中心早年提倡市民每天至少進食兩份水果加三份蔬菜，並飲用八杯水，但這說法其實過於籠統，不應作機械式理解。尤其近年愈來愈多人相信以茶養生，甚至有人每天飲用數壺普洱茶，但脾胃功能較弱的人士倘若照此法飲用，只會加重身體器官負擔，令水腫問題惡化。所謂過猶不及，過量攝入水分對身體有害無益。

如何得知自己是飲太多水？我發現這類人的舌苔會白而厚膩，並往往自覺肢體困重，這都是典型脾胃濕濁的表現，甚至在每次飲水後出現胃脹、腸鳴、作嘔、肢體浮腫等反，這基本上都是飲水過量的警號。

人體需要足夠水份維持健康，但過份攝入可能會弄巧成拙。（Pexels）

其實一般覺得微微口渴時適量飲水，或在運動大量出汗後增加飲水都沒有問題，但如果平時久坐室內，又缺乏運動，就不應在口不乾時，卻因為受健康資訊影響而習慣性多飲水。

建議參考以下的飲水習慣：

起床後、餐前半小時、洗澡前、臨睡前半小時及運動前後都是飲水的最好時機。水宜飲微溫，緩緩飲用，不宜過急過量，並以解渴為度，一般半杯便可，運動後則最好飲淡鹽水或電解質飲品。