【減肥】月經前後影響減肥效果　「生理週期減重法」助瘦身？

妳也是體重容易受到生理期影響的女生嗎？好不容易瘦下了2公斤，卻又因為生理期水腫，是不是讓妳很抓狂呢？其實你還可以試試看「生理週期減肥法」，健康瘦身喔！

台灣翰鳴堂中醫診所院長賴睿昕表示，生理週期減重法是配合女性自然生理週期循環來進行減重，而不是在生理期間進行減重。藉由這種每月的生理循環，隨著體內荷爾蒙的高低節奏，決定減重計劃該如何安排。通常醫師會按生理週期將減肥分成了四個階段，搭配不同的飲食、運動注意事項，可以有更好的減肥效果。

點圖瀏覽「生理週期減肥法」↓↓↓

月經來的1-5天：行經期

這通常是身體代謝最旺盛的時候，需要的營養也很較多，但是黃體激素的分泌下降，容易悶悶不樂，情緒低落，感覺壓力很大，食慾不佳。如果這個時期睡眠不足、過度疲勞，容易在眼睛周圍出現短暫的色素沉著，水腫也會接踵而來，生理期有的人體重增加1至3公斤是很正常的，所以在這個階段減下去的體重，也是這些水分的重量而已。

賴睿昕建議，女生在生理期階段不宜大幅度減肥，避免過度節食和大量運動，這段時期的重點是調整好身體狀態，為下個階段的減肥打好基礎。

第6-14天：排卵期

這是瘦身高峰期，這時的代謝增快、消化功能佳，荷爾蒙分泌旺盛時，會加快體內碳水化合物、脂肪、蛋白質的吸收和消耗，所以在排卵期的前一周，是做有氧運動的最佳時機，運動頻率盡量保持在每天或隔天2小時，每星期至少保持7個小時以上的運動量。

「但因為代謝快吸收也佳，這是一段非常容易發胖的時期，你吃下去的熱量，如果不能得到迅速的分解，會轉化成脂肪積留體內。」賴睿昕表示，因此要盡量減少對高熱量、高脂肪食物的攝取。賴睿昕建議，可以補充鐵質及纖維質豐富的食物（如菠菜、海帶、魚、葡萄等）。

「生理週期減重法」（HEHO健康授權使用）

第14至21天：黃體期

這時候體內雌激素下降而黃體素上升，黃體素增加開始出現水腫，身體的代謝能力也漸趨緩慢，因為黃體素無法分解脂肪，體重自然不容易下降，減肥進入撞牆時期，此時就應該多多採取「低GI飲食」原則，拒絕「高GI飲食」誘惑，一旦攝取太多高GI食物，血糖就會上升，身體為了應對突然上升的血糖，就會刺激胰島素分泌來平衡血糖。

「胰島素」是人體協助代謝糖份的荷爾蒙，它會將食物的糖份轉化成脂肪囤積在體內，造成肥胖。而同時，當胰島素將血糖轉換成脂肪後，血糖快速下降，大腦又會判定血糖太低，發出飢餓的訊號，於是「肥胖惡性循環」就產生了。建議每天保持運動習慣，減少體內脂肪堆積的可能。

第21到28天：分泌期

即將迎接下次月經的到來，這時由於受到黃體素的影響，皮膚會變得油膩，身體容易水腫，體重開始停滯，而且食欲大增，情緒也不穩定，賴睿昕表示，此時應吃清淡食物、多喝水，忌食鹹食，以免體內的鹽分和水分貯存量增多，選擇緩和的運動，鞏固之前的減肥效果。

相關文章：【減肥】不運動沒減肥也變瘦？ 突然體重下降4個常見病因

+ 4 + 3 + 2

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】