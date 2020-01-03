【運動】關節受傷該熱敷或冷敷？　傷後24小時內熱敷或加劇發炎

運動常有機會傷及關節，有人受傷後會冷敷、有人認為熱敷好，但冷敷熱敷原來是有次序，搞錯了或會加劇發炎、出血情況。另外，關節受傷時，冷敷和熱敷的功效也有分別，且還要在適當時間才有助傷勢復原。 想了解更多，可參考由註冊中醫師鍾威講解受傷時的正確處理方法，以及傷後的護理貼士。 撰文：註冊中醫師鍾威

運動愛好者大都有受傷的經驗，由輕微碰撞導致淤青、紅腫，到關節變形脫位都有可能，但並不是所有情況都有急救員第一時間幫助療傷，事後也很多時要靠自己在家護理。對於受傷的基本處理，很多人認識不多，甚至冷敷和熱敷的時機、功效都分不清，隨時弄巧成拙。

不少運動都涉及身體碰撞，受傷在所難免，因此運動愛好者應掌握傷後護理的基本知識。（Hanson Lu/unsplash）

在運動時受傷，第一步應該先判斷自己的傷勢，一般可自行處理的，都是屬於輕傷。不過，我們要怎麼才能知道自己受傷的程度呢？

關節脫位、嚴重淤紫應就醫

要判斷傷勢，第一時間應看受傷的部位有沒變形、脫位，並觀察其紅腫程度及皮膚顏色，如果紅腫較甚或皮膚淤紫嚴重，甚或是患處有大面積傷口，就應該立即就醫。即使受傷當日疼痛不甚，第二日晨起腫痛嚴重，亦應前往求醫。

關節是其中一個運動最常傷到的地方，一旦傷勢嚴重、疼痛不止，最好能即時採取急救措施，緩和傷勢。有些人認為，剛受傷時對受傷部位進行按摩或用熱毛巾敷有助緩解疼痛，但這是錯誤的做法！

以下講解一下有關冷敷和熱敷的基本知識（按圖）：

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受傷72小時內冷敷：減輕出血

看過運動比賽的人都會大概知道，如果有運動員關節受傷，應該立即停止劇烈運動，而急救人員則會第一時間在受傷部位進行冷敷，因冷敷可以促進血管的收縮，即時減輕出血症狀，緩解對神經末梢的刺激和壓迫，同時能消腫。

冷敷主要用於急性期，也就是剛受傷時期，一般指72小時內。冷敷時間應要持續15至20分鐘之間，最好可以每隔兩小時一次。

冷敷和熱敷的功能大有分別，熱敷應該用於受傷後一段時間之後。（Getty Images）

受傷24小時之後熱敷：減輕疼痛

熱敷主要用於減輕慢性疼痛、刺激血液迴圈，達至舒筋活血的功效；原理是熱敷會擴張血管，可以增加人體內組織的溫度和血流量，藉此吸引額外的養分進入疼痛區域，以增強新陳代謝和白細胞的吞噬功能。

一般情況來說，24小時內是禁止熱敷的，因為當熱量順著人體內流動的介質進入人體組織，在傷勢未穩定時，有機會刺激到傷患部位，加重出血、發炎等情況。

除了冷敷、熱敷外，關節受傷後的護理還有幾點可以注意：

1. 不要再運動關節，要讓受傷的關節部位得到靜養 2. 減少受傷關節的活動量，讓它在受傷狀態下不會承受太大的負擔 3. 把受傷的手或腳抬高，以促進靜脈回流，改善局部血液迴圈，緩解受傷部位腫脹症狀

註冊中醫師鍾威（撰稿人授權提供）

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