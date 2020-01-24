【農曆新年】痰濕體質日食3片蘿蔔糕為限？　9種賀年食品享用建議

農曆新年恭喜發財，到親朋家拜年或吃團年飯和開年飯時，總會吃點蘿蔔糕年糕、瓜子、糖果及果仁吧！不過據註冊中醫師倪詠梅指，有些賀年食品不是人人適宜食用，如痰濕體質人士應少吃蘿蔔糕和朱古力，陰虛火旺人士對瓜子及開心果等要忍口等。想了解更多享用賀年食品的健康建議，就要看看倪醫師下文解說。 撰文：倪詠梅註冊中醫師

來到新年，又是「吃、吃、吃」的日子！各種糕點、全盒、送禮禮盒吃也吃不完，再加上年夜飯及開年飯，脾胃的負擔極重。臨床上，許多人過年後都因吃滯而出現反酸（胃酸倒流)、納呆（食慾不振）來求診，更嚴重的是濕疹、皮膚病、腸胃病、痛症等舊患復發。這次和大家分享新年食品如何聰明地吃，還有解滯和提神湯水。

新年是大吃大喝的節日，不慎吃過量可能會加重病情。（GettingImages）

快速了解進食新年食品的注意事項：（按圖）

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糕點篇

1. 蘿蔔糕：痰濕體質少吃

痰濕體質即是易發胖、易水腫（尤其是下肢）、平常很易有痰、一旦咳嗽總是有咯不完的痰、面油多、體味明顯、舌苔厚的人士。除此，有膽固醇問題的人士亦多屬痰濕體質。

蘿蔔糕有大量臘味，內裡有豐富動物油脂。中醫認為這些屬於「肥甘厚味」，多吃會引發體內痰濕積聚，因此不可多吃，否則面油、痰、水腫等問題會更嚴重。

應節食用可１日３片

如要應節食用，份量方面不宜過多，以飲茶時的蘿蔔糕大小計算，宜一日大約3片、亦要少吃臘味。

2. 年糕、椰汁糕：消化不良及腳痛者少吃

年糕（即傳統廣式的紅糖年糕）是由糯米製成。中醫認為糯米甘溫補中，但性黏滯，難於消化。對於脾胃虛弱、消化不良、平日食慾不振、食量小、易腹脹、胃痛、反酸（胃酸倒流）、多吃仍消瘦的人來說不宜過量食用。當中，小孩、老人及病人亦要留意。

傳統上，由於糯米黏滯會阻礙氣血運行，腳痛人士吃糯米會加重症狀，包括肌肉繃緊、或經常覺得腳筋「扯住扯住」、患足底筋膜炎的人。由於糯米會使腳筋更緊，有腳痛問題應少吃。

應切成薄片食用

如要應節食用，應切成薄片、也不宜沾蛋煎、煎的時候也盡量少油。

傳統過年必有香脆的堅果，邊吃邊促膝長談，增添不少新年氣氛。（資料圖片）

果盤篇

1. 瓜子、開心果等堅果：陰虛火旺人士少吃

陰虛火旺人士即是五心煩熱（手心、足心、心口總是微微發熱）、夜睡時出汗、易煩燥、口乾咽燥、面部顴骨會無故發紅、睡眠差、易生痱滋（口瘡）者、又怕熱又怕冷者。而工作忙碌、熬夜的人多數會陰虛火旺。

至於糖尿病人，中醫認為他們多屬「陰虛火旺」的體質，加上瓜子都屬高熱量食物，一邊聊天一邊吃的話，很易超出每日膳食所需，故更應少吃。

一天以一把堅果為限

瓜子、開心果等果盤及常見的乾果都經過炒製，屬於較燥性的食物，會消耗津液（即血、水份等水液狀物質），加重體內虛火。因此，一天以一把堅果為限（即一手取到多少是多少），否則多吃會隨時失眠、喉乾更嚴重。

2. 朱古力、糖果：痰濕體質少吃

過年送禮收禮，點少得「天神的禮物」！不過朱古力及糖果也屬於「肥甘厚味」的食物，中醫認為太甜的食物會影響脾胃運化，當脾胃運化的功能低下，水液代謝失常，就會形成痰濕。

痰濕體質人士：易發胖、易水腫（尤其是下肢）、平常很易有痰、一旦咳嗽總是有咯不完的痰、易有痰、體味明顯、舌苔厚者

若吃太多朱古力、糖果，本身喉嚨有痰者會大量生痰、有面油者臉上會更加油膩；本身有屬濕熱引起的皮膚病，如暗瘡、玫瑰痤瘡、濕疹、癮疹（風癩）者隨時會因而發作。

陰虛火旺人士可吃鮑魚及螺片，有助滋陰降火。（資料圖片）

飯局篇

1. 鮑魚、螺片：陰虛火旺宜多吃

說了這麼多不能吃的食物，但總有一些是有益的，就是過年飯局中常見的鮑魚及螺片。中醫認為這些富含膠質的食物屬於滋陰食物，可以補充身體津液（即血、水份等水液狀物質）。本身有陰虛火旺問題，吃些鮑魚、螺片及其熬出的湯水會有助滋陰降火。

陰虛火旺人士：如五心煩熱（手心、足心、心口總是微微發熱）、夜睡時出汗、易煩燥、口乾咽燥、面部顴骨會無故發紅、睡眠差、易生痱滋（口瘡）者、又怕熱又怕冷者

過年吃太多難免會食滯，甚至腸胃不適。（Pixabay）

消滯湯水

吃完怎麼辦？大魚大肉了這樣多天，腸胃有點受不了，解滯湯水有助紓緩腸胃不適。

解滯湯水食譜（按圖）：

食譜一：三仙布茶

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食譜二：普洱化積茶

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食譜三：霸王解滯素湯

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註冊中醫師倪詠梅（撰稿人授權提供）

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