【養生】春天易抑鬱疲倦生暗瘡　5款食療4大穴位按摩疏肝明目

護肝對健康非常重要，春天濕氣重，容易感到困倦鬱悶，除了著重祛濕外，中醫認為春天是養肝的好時機，預防肝氣鬱結，有助紓緩易倦、精神低落，或情緒較為低落等因肝而引起的情緒問題。中醫建議可以食療及穴位疏肝養生，踏入春天，大家不妨由此入手護肝。

春天濕氣重，如果肝氣不舒，肝火旺盛，從中醫角度，不少情緒病都和肝的疏泄功能失調有關，例如抑鬱症、躁鬱症、焦慮症等，另外，肝不好，會導致面部油脂失衡，出現暗瘡、皮膚敏感等問題。

註冊中醫師鄧蕙盈指，春天之氣通肝臟，肝主疏泄，在志為怒，因此春天切戒急躁暴怒，應保持心境恬愉，以護肝氣。她建議可多飲用花茶，以芬芳解鬱，疏肝及補肝腎。

推介護肝2種茶飲（按圖）：

玫瑰花茶

功效：疏肝理氣

做法：將6至8朵玫瑰花放入茶杯，然後倒入熱水，焗5至10分鐘，即可。

菊花杞子茶

功效：清泄肝火、補肝腎、明目

做法：將3至4朵菊花，及10粒杞子，放入茶杯，倒入熱水，焗5至10分鐘，即可。

過度使用眼睛：影響肝氣

現代人生活離不開電腦及手機，長時間使用發光的顯示屏工作，對眼睛造成難以彌補的傷害。鄧醫師指，中醫角度認為過度使用眼晴，會直接影響肝氣，從而出現眼澀、心煩氣躁、口乾口苦，甚至失眠等情況。

大家在工作期間，應訂立每30分鐘有30秒的小休，可稍作伸展或站立，然後再投入工作。另外，也可閉目養神，適當揉按眼周穴位，以緩解眼疲勞。

春季疏肝養生穴位按摩

春季疏肝養生，大家可透過以下按摩穴位，以及飲用不同的湯水食療。以下３個穴位，肝經穴位行氣力量較強，惟孕婦需慎用（按圖了解）：

+ 9 + 8 + 7

睛明穴

功效：清熱疏風，明目退翳睛

位置：在面部目內眥角稍上方凹陷處

做法：先以姆指揉按睛明穴10分鐘，後以指腹輕輕揉按眼部四周，循眉心向外推展，再點按眼肚。

太沖

功效：平肝熄風，清熱利膽，明目位置

位置：在足背第一、二足趾跖骨連接部位的凹陷處

做法：輕輕按壓，或揉按5至10分鐘

三陰交

功效：行氣解鬱，調補肝腎位置

位置：在小腿內側，足內踝尖上3吋，脛骨內側緣後方凹陷處

做法：輕輕按壓，或揉按5至10分鐘

率谷

功效：疏肝利膽，通絡止痛位置

位置：在耳尖直上入髮際1.5吋

做法：輕輕按壓，或揉按5至10分鐘

肝火旺：易生暗瘡

春天濕氣重，如果肝氣不舒，肝火旺盛，就容易導致面部油脂失衡，出現暗瘡、皮膚敏感等問題。大家要選擇合適及天然的護膚品，避免用手指觸摸及擠壓暗瘡，也應避免用過熱的水清潔皮膚。如想避免出現暗瘡、皮膚敏感等問題，也應盡量避免進食以下食物：

- 辛辣、煎炸、油膩食物- 發物：燒鵝、鴨、牛、羊肉、芒果、榴櫣、海鮮等 - 高甜食品：巧克力、珍珠奶茶、雪糕、紅棗等

若女士出現暗瘡及月經不調的問題，二者往往互相關連，應予以適當治療。

另外，推介3種春天養肝湯水食療，供大家參考（按圖）：

+ 10 + 9 + 8

茶瓜豆腐芫荽魚片湯

功效：清熱降火

材料：茶瓜1包、豆腐1盒、芫荽2扎、脘魚片1條、薑絲少許、水2公升

做法：

1. 將魚片洗淨，抹乾水，加入少許鹽、生粉和薑絲拌醃。

2. 芫荽洗淨，切段。

3. 在鍋中加入清水2公升，大火煮滾後，轉中火，加入茶瓜，煮15分鐘。

4. 放入魚片、芫荽滾約30分鐘，下鹽調味便可。

粟米佛手瓜紅蘿蔔湯

功效：理氣和中，調養脾胃

材料：佛手瓜3個、粟米2條、紅蘿蔔1條、排骨半斤、生薑2至3片、水2公升

做法：

1. 將所有材料洗淨，佛手瓜及紅蘿蔔削皮，切塊；粟米切塊備用。

2. 排骨洗凈後，汆水，備用。

3. 準備湯鍋，倒人水後，用大火煮滾，轉中火，加入所有材料。4. 煮約1小時，下鹽調味，即可享用。

淮山杞子圓肉百合湯

功效：寧心安神

材料：淮山 60克、杞子 20克、圓肉 20克、鮮百合 60克、蓮子 20克、瘦肉 半斤、水 2公升

做法：

1. 將瘦肉汆水，備用。將淮山削皮後，洗淨切塊。

2. 將杞子、圓肉、鮮百合、蓮子洗淨，瀝乾備用；蓮子去芯。3. 準備湯鍋，倒入水，用大火煮滾。轉中火，將所有材料，除鮮百合外，全部加入鍋中。



4. 煮約30分鐘後，加入鮮百合，煮15至30分鐘。



5. 下鹽調味，即可享用。

如身體有任何問題，應諮詢中醫師意見及診斷。

註冊中醫師鄧蕙盈（受訪者提供）

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