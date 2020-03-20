【營養】心臟病濕疹脫髮與鈣有關？不容忽視缺鈣8大症狀

鈣有多重要？說到鈣質，不少人都只知道關乎骨骼和牙齒健康，但鈣其實在身體各處都默默工作，缺乏鈣質可影響皮膚、肌肉、情緒等，可能引起濕疹、抑鬱及心律問題等疾病，可見補鈣何其重要。想知道自己需不需要補鈣，一起來看看身體在缺鈣時會出現的數個症狀。

人體內的所有礦物質中，以鈣質含量最高，當中99%是儲藏於骨骼和牙齒裡（骨鈣），餘下的則在血液中（血鈣）。血鈣比例雖小，卻起着幫助身體血液凝固、肌肉收縮等重要功能，故人體需要維持一定的血鈣水平，如果持續缺鈣，並患上低血鈣症（血鈣過低的狀況），全身都會受到不同程度的影響！

常說要多喝牛奶補鈣，到底鈣質對身體有多重要？（ROBIN WORRALL/unsplash）

不過，人體在缺鈣初期未必會出現很嚴重的症狀，有機會令人忽略問題。以下就列舉8個暗示身體缺鈣的徵兆，好等大家可在出現嚴重情況前關注問題（按圖）：

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1. 肌肉狀況異常

身體缺鈣最早期的徵兆就是肌肉疼痛、抽筋甚至痙攣，痛楚多數會在大腿及手臀位置，常見發生在走路或活動時；而隨缺鈣情況惡化，手腳、上臂、大小腿、嘴邊的肌肉更或出現麻痺或刺痛感覺。以上症狀會來來去去地出現，不會因活動肌肉而消失，只能等待它自行減退。

註冊物理治療師陳朗然表示，由於鈣離子負責令肌肉中的微纖維絲滑動連上，從而達致肌肉收縮；缺鈣正會令神經及肌肉接頭時，無法維持正常的興奮程度，增加神經敏感度，導致肌肉容易抽筋、痙攣。

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抽筋時可如何處理？（按圖）

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2. 疲倦

鈣水平低會引致失眠或渴睡，可能令人體感到極度疲倦、失去動力、行動呆滯，更有機會頭暈、頭昏，甚至出現腦霧（brain fog）症狀，即無法集中、缺乏記性、意識混沌等。

Medical News Today也引述刊登在醫學期刊《European Neurology Journal》上的研究，指缺鈣與人體無法或難以進入深層睡眠階段有關。醫學博士William Sears就解釋，原因是鈣會幫助大腦製造可改善睡眠的荷爾蒙褪黑激素（melatonin）。

3. 皮膚、指甲和頭髮狀況變差

鈣對於維持皮膚、指甲和頭髮健康有重要幫助，缺鈣會令皮膚痕癢及乾燥，一項由加利福尼大學學者發表的研究更指，低血鈣症與濕疹、乾癬都有關係。另外，鈣水平還會影響指甲變得無光澤、易斷，也有機會出現脫髮的情況。

4. 骨骼變得脆弱

由於血鈣下降時，身體會先把骨鈣提取過去「頂上」，骨骼就會流失鈣質而變得脆弱，可導致骨質密度偏低，甚至骨質疏鬆症。根據梅奧診所醫學中心，骨質流失早期或沒明顯徵兆，但當骨骼開始變弱時，常見會出現背痛、身高愈來愈矮、容易骨折等情況。

5. 嚴重經前綜合症

缺鈣對女性的經前綜合症病情亦有影響，經前綜合症即在月經前女性身體及心理出現的不適症狀，例如頭痛、水腫、煩躁等。一項由伊朗學者在2019年發表的研究發現，在黃體期（以28日月經周期計算的後14日）時，如果血清中的鈣和維他命D水平低，會加劇經前綜合症的症狀。

另一項同樣是由伊朗學者在2017年發表的研究亦嘗試比較有及沒有服用鈣的兩組女性的經前綜合症狀況，顯示有服用鈣的群組在情緒波動及水腫等問題上有明顯改善。

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6. 牙齒問題

如上文所說，當血鈣水平低下，身體會取走牙齒及骨骼中的鈣補上，這會導致牙齒更易出現各種問題，包括牙齒易出現蛀牙、易斷，甚至有牙根變弱、牙齦發炎等情況。

7. 抑鬱

缺鈣會對情緒造成影響，包括出現抑鬱。一項由韓國學者在2012年發表的研究指出，鈣對身體分泌神經遞質（例如多巴胺、血清素等，會對人的情緒重大影響）有重要作用，而在细胞外液的鈣離子含量或會影響神經肌肉的興奮性，牽連情緒調節的機制。

另外，香港營養師學會認可營養師吳耀芬也指出，鈣質能減少肌肉緊張，使人較不易緊張、暴燥及焦慮。

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8. 心律異常

網站INSIDER引述註冊營養師Megan Denos指，長期缺鈣會導致心律出現異常。據印度《經濟時報》的報道，德里Aakash Healthcare專科醫院心臟科顧問醫生Rahul Chaudhary指，鈣除了幫助心臟收縮及泵血到全身，更可用作維持心電傳導系統的正常運作，令心臟能自行跳動。

英國《每日郵報》報道更引述美國西奈心臟研究所（Cedars-Sinai Heart Institute）一項研究顯示，血鈣水平低的人出現突發性心跳停止的機會，較血鈣水平偏高的人多出兩倍。

（資料來源：Medical News Today、INSIDER）

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