【抑鬱症】失眠焦慮6種潛在病徵　常拒邀約可能已患高功能抑鬱症

深夜裡總是覺得惆悵，偶爾失眠或睡太多嗎？生活上，也許看起來一切順利，能正常地與人互動，但卻偶爾出現悶悶不樂的情緒，即使看起來沒有異狀的人，也可能是抑鬱症（Depression）的患者。事實上，有種抑鬱症稱為高功能抑鬱症（High-functioning depression），比重度抑鬱症（Major depressive disorder, MDD）更難被察覺或發現，因為通常患有高功能抑鬱症的人，在生活上的表現正常，成就甚至也不錯，所以旁人不太容易發現，連患者自己可能也不會察覺。以下帶您一起認識什麼是高功能抑鬱症。

文: Jamie Chang 醫學審稿：Dr. Stephen Lai／Hello醫師

什麼是高功能抑鬱症？

一些專家認為，高功能抑鬱症是來自持續性抑鬱症（Persistent depressive disorder, PDD），或是同為長期抑鬱的輕度抑鬱症（Dysthymia，又稱低落性情感疾患），這些都是比重度抑鬱症更輕緩的抑鬱症。高功能抑鬱症一詞，在美國精神醫學學會出版的《精神疾病診斷與統計手冊》第5版（DSM-5）中，目前還沒有被公認為臨床術語，也沒有在研究中使用。然而，高功能抑鬱症在廣泛定義的抑鬱症中，究竟算哪一種類型（偏正面還是負面）？而罹患高功能抑鬱症的人，是否應採用抑鬱症的評斷標準呢？這些問題心理健康專家目前仍沒有一致的意見。

高功能抑鬱症的6種潛在特徵（點擊下圖看清！）

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1. 經常拒絕社交邀約

美國肯塔基州綜合護理中心（Mountain Comprehensive Care Center）的精神科醫生傑森·斯坦伯（Jason Stamper）表示，罹患高功能抑鬱症的人仍然可以正常上班、與人互動，但是在下班後，他們可能會拒絕和朋友一起逛街。某種程度上，他們偏向孤立，並且會與人的關係保持一點距離。

2. 伴隨健康問題

正所謂心理會影響生理，生理影響心理，兩者是相關的，所以身體潛藏生理疾病也可能會引起抑鬱症。美國密西根大學（University of Michigan）綜合抑鬱症中心的臨床醫生蜜雪兒·里巴（Michelle Riba）表示，有些併發（Co-Occurring）的醫療狀況 ，例如糖尿病（Diabetes）或癌症（Cancer）等疾病，可能會造成壓力並進而導致抑鬱症，而另一方面，抑鬱又會降低免疫力（Immunity），使人更容易生病。

3. 睡眠習慣改變

無論您是難以入睡、經常整夜失眠或有嗜睡問題，都可能是抑鬱症的一種警訊，而且睡不好的話，還會讓抑鬱症狀更劇烈。美國布朗大學（Brown University）的精神病學教授卡羅爾·蘭道（Carol Landau）表示，良好的睡眠品質是心理健康的關鍵。

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4. 擔心或焦慮

說到抑鬱，我們通常會和悲傷做連結，以至於忽略另一種也很有關係的情感：焦慮。大多數人認為焦慮的表現可能是恐懼，但斯坦伯醫生表示，其實焦慮會以多種方式表現出來，可能會精神上感到不安、混淆（Confusion），或甚至會有肚子不舒服的感覺。

5. 重視工作的A型人格者

經濟狀況良好且受過教育的人，也會罹患高功能抑鬱症。斯坦伯醫生表示，高功能抑鬱症的人往往受過教育，且有不錯的工作，但雖然有高學歷或是富裕的背景，這些人在工作上往往承受著巨大的壓力，而且，其實花太多時間在工作上，是一種增加抑鬱症風險的生活習慣。

6. 對某物依賴或上癮

蘭道教授表示，如果感到悲傷、孤獨，或出現其他心理不舒服的感受時，可能會更常喝更多酒來麻痺這些負面感受。但飲酒過量對身體非常不好，因為這類的物質濫用（Substance abuse），會需要治療更多層面。而開始對某物上癮，其中又以毒品（Drugs）和酒精（Alcohol）更容易加重抑鬱、焦慮和睡眠問題等症狀，進而更加削弱我們對抗這些心理疾病的能力。

高功能抑鬱症如何確認

美國西奈山伊坎醫學院（Icahn School of Medicine）的心理學家邁克爾·西爾弗曼（Michael E. Silverman）表示，如何判斷是否罹患高功能抑鬱症，取決於個人如何定義它，它並不一定要臨床的介入，或如同重度抑鬱症那樣被正式的診斷。因為重度抑鬱症是一種正式的精神疾患（Psychiatric disorder），專家會依照其規定來開藥治療或是採取適合的治療方式，但是並不代表心理治療對高功能抑鬱症無效，如果您符合上述的多數特徵，或是時常覺得沮喪、悲傷，可以尋求臨床心理學家的協助。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：深夜悲傷失眠～高功能憂鬱症纏著您嗎】