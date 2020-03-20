【頸痛】頭痛耳鳴手痺頸椎移位徵兆　3個簡單動作紓緩肩頸痛

都市人工作時長期用電腦，即使下班後亦沉迷玩手機或用平板電腦追劇，頸部經常前傾或是「頭耷耷」，容易造成頸椎勞損，出現頸痛問題。有物理治療師表示，頸椎痛主要是由肌肉不平衡，又或是姿態不良引起，頸椎一旦移位，有機會令手或肩膀麻痺、無力，以及出現頭痛、頭暈、耳鳴等問題。

在了解頸痛問題之前，我們先要知道頸部的結構。人體的頸椎由七節脊椎骨所構成，每一節脊椎骨之間有一個纖維軟墊（即椎間盤）連接，而椎間盤具有提供頸椎活動度及吸震的效果。

頸椎痛的成因 （按圖了解）

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仁山優社物理治療師劉嘉祈表示，頸椎痛的原因主要是肌肉不平衡，又或是姿勢不良引起，「都市人經常使用電腦及手機，頸部過度向前，上身前方，例如胸肌、肩膀、前頸緊張，加上背肌弱，引發頸椎移位，甚至乎是椎間盤移位。」而左右手用力不當，例如右手比較大力，多揹單邊袋的人，亦容易令右邊肩膀肌肉緊張，導致頸椎移位。

仁山優社物理治療師劉嘉祈表示，由於都市人經常使用電腦及手機，頭部長時間向前傾或斜傾會造成肌肉繃緊及令頸椎變形移位。（受訪者授權提供）

此外，隨著年齡增長，關節及軟骨每天要應付各種日常動作，大約到50歲左右，就會出現磨損，造成頸椎退化。如果曾因意外令頸部受過傷，關節、肌肉等會比較脆弱，沒有接受正確治療更會引致發炎等情況，令磨損速度加快，加劇頸椎退化現象。

劉嘉祈指，雖然導致頸痛的大部分原因通常是肩頸過度向前伸，令頸椎過彎，不過，有部分人會反轉過來，因為頸椎過直，失去人體曲線，令關節緊張或軟組織受損。

頸椎移位引致的問題：（按圖了解）

一般來說，頸椎C2-4上當節，又或是C 5-7下當節較易出現問題。劉嘉祈稱，這些關節較靈活，容易過度伸展導致移位或勞損，「如姿態不良令頸椎位置不佳，椎間孔變得狹窄，一旦壓著神經線就會令手或肩膀麻痺、無力，壓著血管就會頭痛、頭暈、耳鳴等。」

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物理治療師示範預防肩頸痛的運動：

劉嘉祈稱，有些人會於維持肩頸動作一段時間後才會有輕微不適感，但嚴重起來，每分每秒都有不適，要到診所作被動治療才可以舒緩，「通常是已建立不可扭轉的結構性問題，或是肌肉及筋腱已緊張得要靠外來力量來調整。」

為了保持頸椎健康，良好的工作環境及姿勢非常重要。例如，望電腦時頸應向後及向上伸展，避免向前傾，打工仔亦可用一個高於頭的背墊來提醒自己保持正確的姿勢。用手機時，應將螢幕提高至眼睛的水平線，避免頸部長時間下垂。

此外，挑選合適的枕頭亦相當重要。劉嘉祈表示，若枕頭太高或太低，會影響脊椎的生理弧度，有機會令脊椎受壓。如枕頭過硬，令頭、頸部與枕頭接觸面較少，容易導致頸兩側的肌肉繃緊，可造成「瞓捩頸」（落枕）。仰睡者建議選擇具足夠彈性以及承托力的枕頭；側睡者睡覺時頸椎與腰椎成一條水平線，便為之合適；不建議睡覺時採用趴睡姿勢，因為會令胸骨受壓，影響呼吸。

保持頸椎健康的貼士：（按圖了解）

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舒緩頸椎痛的3個動作：（按圖了解）

1. 將頸輪流向前伸和向後及向上伸：可以加強關節靈活，放鬆頸部肌肉及筋腱。

2. 用雙手劃大圈：可以放鬆雙肩及上背肌肉，活動鎖骨，肩胛骨等跟頸椎相連的骨骼。

3. 雙手輪流向上舉手：可以放鬆雙肩肌肉，因為平日生活少有舉手動作，而舉高手時，頸椎都會向後伸展，改善過度向前的姿勢。

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