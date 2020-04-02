【水腫】口臭有胃火？眼腫因脾虛？早晨症狀反映健康附改善茶療

水腫、口臭、眼屎多……早上起床發現身體問題多多？所謂一日之計在於晨，一覺醒來就發現自己眼腫面腫，眼屎又多又黃，張口更一陣臭味，實在驚嚇！在中醫角度，睡醒後的狀態可反映身體毛病，如水腫很多時因脾虛或腎虛。由匡德中醫診所註冊中醫師王鈺興解說幾種早晨常見症狀，並分享幾款茶療助大家改善問題。 撰文：匡德中醫診所註冊中醫師王鈺興

一覺睡醒經常會發現身體出現各種症狀，原來可能反映了臟腑問題？（Julian Hochgesang/unsplash）

睡眠是人體一個自我修復的過程，儘管筋疲力竭，經過一夜睡醒，我們又可以抖擻精神繼續新的一天。可是，當身體出現某些毛病，未能完全自我修復的時候，各種不適的症狀也會在睡醒時更為明顯。以下會介紹三種情況，看看用中醫方法如何得到改善！

口臭

睡醒口臭代表什麼問題？（按圖）

+ 10 + 9 + 8

早上起床後發現有口臭，與脾胃的關係最密切？中醫認為 「脾開竅於口」，即脾胃（包含西醫所講的消化系統）的功能問題首先會在口腔反映出來。脾胃功能失調主要是因為胃火上蒸，導致胃氣不降、濁氣上升，繼而形成口臭，常見有兩類：

1. 胃熱（實火）

主因：過食辛辣煎炸

症狀：口臭外，伴有胃灼熱痛，食量大又容易餓，或有大便秘結臭穢

改善茶療（一人份量） 材料：淡竹葉10克、升麻10克、藿香10克 做法：所有材料加適量水，煲30分鐘即可 功效：清胃火、解熱毒、芳香除穢

2. 胃陰虛（虛火）

主因：經常熬夜人士

症狀：口臭外，伴有胃脘隱痛，有飢餓感但不想進食，口咽乾燥，且大便乾量少

改善茶療（一人份量） 材料：青皮竹蔗4至5條、馬蹄10粒、麥冬10克 做法：加適量水煲1小時即可 功效：滋陰生津、清潤和胃

口臭不止困擾自己，也困擾別人。（Mimi Thian/unsplash）

眼垢

睡醒眼垢多代表什麼問題？（按圖）

+ 10 + 9 + 8

早上起床有眼垢，要從肝入手！「肝開竅於目」，所以肝的狀態不好，便會首先反映在眼睛。中醫所指的「肝」並不單純是解剖學上的肝臟，還涉及情緒管理，所以除了熬夜、失眠會使肝火上升外，心情長時間煩躁惱怒也有影響，進而導致眼垢增多，常見有兩類：

1. 肝火（實火）

主因：平日性情急躁易怒

症狀：眼垢多且色黃混濁，或伴有眼白充血、頭脹痛、口苦

改善茶療（一人份量） 材料：桑葉10克、菊花10克、決明子10克、少量蜂蜜 做法：注入沸水焗15分鐘，可加少量蜂蜜 功效：清肝明目

2. 肝陰虛（虛火）

主因：長期熬夜或失眠

症狀：眼垢不多但眼睛乾澀，且有視力疲勞、減退的情況

改善茶療（一人份量） 材料：杞子10克、桑椹10克、適量紅糖 做法：注入沸水焗15分鐘，加入紅糖 功效：養肝血明目

所謂一日之計在於晨，人人都希望一早起來就容光煥發，卻發現自己有眼屎、眼腫等情況？（Septian simon/unsplash）

水腫

睡醒水腫代表什麼問題？（按圖）

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晨起發現出現對稱性的眼蓋浮腫或面腫，通常與體內水液運行有關；如反覆出現，且排除了枕頭高度、喜食濃味食物、睡眠不足等因素後，則要考慮脾、腎的功能失調。在中醫角度，脾負責運送水液，脾虛會導致水液無法有效運行，因而形成水腫；而腎主要負責推動水液在的運行，腎虛時水液會停滯在肌膚，並形成浮腫。

1.脾虛

主因：平日喜食生冷凍飲、或過飢過飽，導致傷害了脾胃

症狀：早上眼蓋浮腫，或伴有口淡、胃中冷、大便不成形等問題

改善茶療（一人份量） 材料：荷葉10克、薏米30克、淮山15克 做法：加適量水煲45分鐘 功效：健脾、利水、消腫

2.腎虛

主因：先天不足，或大病久病耗傷腎氣

症狀：早上眼蓋浮腫，同時小便不暢或頻密、容易腰痠；下午或晚上下肢有腫、夜尿多

改善茶療（一人份量） 材料：黃芪15克、澤瀉15克、桂枝6克 做法：加水適量煲45分鐘 功效：溫腎補氣、利水消腫

不過，以上食療僅供參考，如情況持續未改善，建議諮詢註冊中醫師，或進行相關的專科檢查。

匡德中醫診所註冊中醫師王鈺興（撰稿人授櫂提供）

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