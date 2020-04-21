【高血糖】飲水助控血糖4大時機　睡前喝水易造成危險！

全台灣的糖尿病患已經超過230萬人，還有將近1000萬人過胖，都是「高血糖」的高危險群，而血糖代表人體血液中的糖分，如果糖分過高，就會造成血管發炎、堵塞，引起各種心血管疾病。但除了注意飲食、多運動之外，其實也可以靠一招「喝水」，來幫助穩定、控制血糖。

水不能稀釋血液中的糖分，但可以調整身體的代謝速度

在血糖升高的時候，很多人都會出現「三多一少」的症狀，就是「多吃、多喝、多尿，但體重減少」，這時候有些人會下意識的覺得，「如果頻尿的話，我就少喝一點水好了。」但其實反而會讓症狀變得更嚴重。

因為水喝不夠，血液會變濃，導致血糖值更高，而身體會把這些多餘的糖分送到腎臟、試圖排出體外，但因為糖分實在太高了，腎臟的滲透壓整個被搞亂，要排出的時候就會連水一起排。所以「頻尿」是糖尿病本身的一個症狀，並不是喝水造成的，反而需要靠足夠的水分來維持血糖的平衡。

水不能稀釋血液中的糖分，但可以調整身體的代謝速度。（《繼承者們》劇照）

不過水分可以幫助控制血糖，並不是因為「稀釋血糖」，而是改變了代謝。台北醫大附設醫院營養室主任蘇秀悅直言，喝水讓身體感覺比較健康，是因為補充了細胞缺水的水分，幫助身體代謝變好、循環增加，血糖代謝的能力就提高了。

另外，蘇秀悅也提到，有時候會一直想吃東西，其實是因為身體缺水，才發出「進食」的訊號，「喝夠多的水，身體比較不容易感到『飢餓』，自然不會攝取過多的糖分，控制飲食也變得比較容易。」

喝水也有分時機？點擊大圖了解喝水的4個時機！

1. 起床時馬上喝一杯水，睡前2小時不要喝水

起床時因為壓力荷爾蒙升高，加上一個晚上的飢餓，會是血糖最高、血液最濃稠的時候，所以記得一定要喝一杯水，喚醒身體的代謝系統，讓血糖慢慢恢復到正常值。

而睡覺時，血糖會因為壓力荷爾蒙降低而下降，會有夜間低血糖的問題，加上睡前喝水容易在夜間排尿、打斷睡眠，反而造成危險，建議睡前2小時不要喝水。

2. 運動時要喝「礦物質、電解質水」

因為血糖過高，也容易有多汗的問題，水分流失得比一般人快，所以建議在運動時可以補充含有電解質、礦物質的水分，讓水分比較容易留在身體裡面。但千萬不要喝運動飲料，因為太甜。

3. 不口渴時也要喝水，但「小口慢慢喝」

雖然說血糖過高會有「容易口渴」的問題，但如果血糖值一直持續在高點，因為一直覺得口渴，反而會對「口渴」的信號不敏感，也就是「感覺不到口渴」。所以正確的作法應該是要固定喝水，只是如果沒有口渴的時候，可以小口小口慢慢喝，一次喝100~150cc左右即可。

4. 喝完茶、咖啡、酒之後，要補相同分量的水

有時候很多人會習慣「以茶代水」，或是「以咖啡代水」，但其實這2種飲料都會利尿，反而留不住水分；建議每次尿完之後，要再補喝一杯相同分量的水。而酒也是利尿的飲料，所以喝完酒之後也建議喝一杯水，也能幫助酒精代謝。

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