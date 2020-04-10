【抑鬱】暗瘡藥避孕藥致抑鬱？10大原因鬧情緒常睇電話機會增3倍

抑鬱症影響著近3%的香港人，衛生署學生健康服務資料指出，經歷抑鬱症的人，大多長期面對極大的精神壓力。在這種情況下，身體會產生過量的壓力荷爾蒙，它會損害腦部管理情緒、動力、睡眠及食慾等功能的部位，令人難以感受快樂和對事物提不起勁。除了壓力大、人際關係差外，你知道還有什麼原因會影響情緒嗎？你可能從來都沒有想過抑鬱和這些原因有關！

抑鬱症患者大部分時間都情緒低落，或者感到空虛、絶望。他們會對一向享受的事物失去興趣，甚至會不想跟人接觸。身體狀況上也可能會受到影響，例如會很易疲倦，思考能力或集中力下降，就算簡單的事情都難以下決定，而睡眠和胃口都可能會起變化，大增或大減。《Health》報道列出10個你可能從來沒有想過，卻可能會造成抑鬱的原因（按圖）：

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1）天氣

天氣轉變時，你有否發現自己情緒出現波動？季節性情感障礙（Seasonal affective disorder, SAD）的患者，在季節或天氣改變時，就會出現抑鬱症狀。當中大部分患者都是在冬天出現症狀，而夏天出現症狀的患者相對上則較為少。

2）吸煙

吸煙除了影響健康外，還可能影響情緒？吸煙一向被視為和抑鬱有關，雖然有人會認為，本來就有抑鬱的人可能以吸煙減壓，不過其實尼古丁會影響腦部神經遞質活動，導致多巴胺和血清素水平較高。這個影響和抗抑鬱藥是一樣的，或可解釋患者會依賴抗抑鬱藥的原因，並解釋了當他們不再服用藥物，或戒煙後，會出現情緒不癮的現象。

因此，你應戒煙，或不要吸煙，以有助平衡腦部化學物質，穩定情緒。

3）甲狀腺疾病

甲狀腺和情緒原來有密不可分的關係。當甲狀腺沒有產生充足的甲狀腺激素時，就會出現甲狀腺機能低下症，而抑鬱就是其中一個症狀。甲狀腺激素功能十分多，最主要的就是作為神經遞質（neurotransmitter），並規管血清素水平。如你出現新的抑鬱症狀，並伴隨畏寒、便秘及疲勞，就應接受甲狀腺測試。

你可多進食含碘的食物，以改善甲狀腺激素水平：

- 牛奶 - 碘鹽 - 藻類 - 貝類海產 - 鱈魚 - 雞蛋

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4）睡眠不足

睡眠不足可令人易怒及疲勞外，原來也會增加抑鬱的風險！2007年的研究發現，當健康的參加者睡眠不足，在觀看一些令人悲傷的影像後，相比起有充足休息的參加者，大腦活動得更多。而他們大腦的反應，和抑鬱患者出現的大腦反應相似。如果你不睡覺，你沒有時間去補充大腦細胞，大腦會運作得更差，並可能導致抑鬱。

10個安眠小貼士（按圖）：

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其實早於1980年代，美國一個大型的流行病學研究就發現，失眠患者中有四成同時患有另外一種精神疾病，而在沒有睡眠問題者當中則只有不足兩成。不同的追蹤研究均發現，失眠會增加濫用酒精或藥物的機會，亦提高患焦慮症及抑鬱症的風險，尤其失眠者患上抑鬱症的機會平均高一般人五倍。此外，失眠亦是精神疾病如抑鬱症、躁鬱症等復發的風險因素。

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5）過份使用社交平台

現代人少不免使用社交平台，但你曾否想過，這也可能令你出現抑鬱情緒？

根據美國疾病管制與預防中心的數據指出，普通用戶平均會於每天花上最少50分鐘使用Facebook、Instagram和Facebook Messenger等社交平台，而2016年美國匹茲堡大學更從研究中發現每天使用社交媒體超過兩小時的年輕人患抑鬱症的可能性比其他人多出2.7倍，亦有研究發現多個社交平台比較下，Instagram是最易讓用家出現焦慮，抑鬱等身體問題。

英國皇家公共衛生組織（Royal Society for Public Health）和旗下青年健康運動組織( Young Health Movement) 亦就使用社交媒體平台的心理健康進行了一項研究，針對英國1,500名年輕人的調查報告中指出，Instagram不單是會令用家產生嫉妒感，令人無意中與他人比較，貶低自己的價值，嚴重的更會較容易患上抑鬱症。

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6）剛看完電視或電影

你試過在追完一套劇集，或收看整輯的電影後，出現失落感或感到空虛嗎？當一樣重要的東西來到尾聲，例如電視劇、電影，或家居大裝修後，都可能會引發抑鬱。觀看電影時，觀眾會投入當中的世界，並忘記真實世界及自己出現的問題。2009年的時候，曾有阿凡達的粉絲表示，因為電影中的世界不真實，令他們出現抑鬱的情緒。而哈利波特電影推出最後一套電影時，粉絲也出現類似的情緒反應。

按壓穴位也可有助穩定心神（按圖）：

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7）居住環境

都市人也許未曾想過，原來在城市居住，都是導致抑鬱的原因之一。2010年的研究發現，住在市區的人，相比住在郊區的人，出現情緒病的風險，高出39%。而另一個，2011年刊登在《自然》期刊的研究指出，居住在城市的人，負責管理壓力的大腦部分，活動得更多，而壓力水平高，可導致不同的精神疾病。

8）飲食中缺少魚類

情緒和飲食息息相關，如你飲食中攝取奧米加3脂肪酸不足，或會增加你出現抑鬱的風險。2004年一項研究發現，吃魚不足和抑鬱之間有關，不過只限於女性，在男性身上則沒有相同發現。這些脂肪酸管理神經遞質，例如血清素，血清素不足可能會導致焦慮、疲勞或憂鬱。

除了三文魚、鯖魚和沙甸魚外，你還可進食以下食物，增加奧米加3脂肪酸攝取量：

- 蠔 - 黃豆 - 亞麻籽 - 奇亞籽 - 核桃

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9）服用避孕藥

避孕藥和其他藥物一樣，都可能會出現副作用。口服避孕藥當中含有的成分，或會令一些女性出現抑鬱。這並不代表每個服用避孕藥的女性，都會出現抑鬱。不過假如過去曾出現抑鬱，或容易出現抑鬱的女性，服用避孕藥後，出現抑鬱症狀的機會也會增加。

10）服用其他藥物

不知道你有否發現，不少藥物的副作用，都包括抑鬱。特效暗瘡藥（Accutane）潛在的副作用，就包括出現抑鬱和自殺傾向。而治療焦慮（Xanax）、失眠（Valium）、高血壓（Lopressor）、降膽固醇（Lipitor）、更年期（Premarin）的藥物，也可能會導致抑鬱。因此，在服用新的藥物前，應先了解可能會出現的副作用，並諮詢醫生意見。

（資料來源：《Health》、《衛生署學生健康服務》、2007年的研究、美國匹茲堡大學研究、英國皇家公共衛生組織研究、2011年《自然》期刊研究、2010年的研究）

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