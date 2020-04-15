【失眠】瑜伽伸展必學6招減壓治失眠　嬰兒式英雄式輕鬆做到！

老是失眠、淺眠，而且就算有睡，起床還是覺得很疲勞嗎？在長期睡眠不足的情況下，對身體健康的影響其實比你想的還要糟糕，不僅容易讓情緒失控、注意力不集中，還會讓罹患心血管疾病的風險大增。想要改善這些狀況，好好的睡一覺很重要。以下教你6個瑜伽姿勢，在睡前花一點時間伸展，就可以幫助身體放鬆紓壓，幫助入睡並減少淺眠的狀況發生喔！

睡前6招伸展，讓你睡得好（點擊下圖看清！）

+ 6 + 5 + 4

1. 英雄式（hero pose）

採跪坐姿勢，將掌心放在身體前方地上，臀部稍微上抬讓腳跟向外，並且放置在身體兩側。將坐骨輕輕往下貼地，坐在腳跟內側，腳背貼地。伸展脊椎，維持3-5個呼吸。

2. 嬰兒式（child's pose）

雙膝微微張開跪地，雙手向前伸展，繼續維持跪姿。將上半身貼近大腿，盡量伸展背部，維持3-5個呼吸。

3. 駱駝式（camel pose）

採高跪姿，雙手向後撐在臀部上方，扶住腰部位置。接著夾緊肩胛骨與臀部，上身向後仰，抬起胸口，視線看向上方。將雙手移動到腳跟上，撐住腳跟，維持3-5個呼吸。

睡前6招伸展好入眠（Heho健康授權使用）

4. 上犬式（upward dog）

採趴姿，腳背貼地，雙手放於胸部兩側，手肘彎曲掌心下壓。然後將胸部往前挺出，超過肩膀。雙腳下壓，將大腿、膝蓋抬離地面，此時只有雙手與腳背貼地，維持3-5個呼吸，再回到趴姿。

5. 抱膝式（knee to chest）

平躺，將雙膝抱起，然後再將頭抬起，臉往膝蓋靠近。維持住這個姿勢3-5個呼吸，然後再回到平躺姿勢。

6. 仰臥脊椎扭轉式（supine twist）

平躺，雙手攤開在身體兩側。雙腳屈膝成90度，先往右邊擺放停留3-5個呼吸後，再換到左邊。

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