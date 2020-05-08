【四季養生】早餐四季不同春天吃綠夏天吃紅　最佳進食時間係？

早餐，是一天的第一餐，為一天工作的開始提供能量，十分重要。加上早上7時至9時，是「胃經」運行的重要時間，也就是消化系統旺盛的時間，因此，宜在這段時間進食早吃餐，吃對的食物也尤其關鍵。養生需因時制宜，隨著季節更替，進食不同食物，以夏天為例，應著重護心，並進食一些容易消化的東西，以免腸胃不適。究竟四季養生還有什麼要注意的地方？

中醫認為，食物的顏色與五臟相互對應：青入肝、赤入心、黃入脾、白入肺、黑入腎，而四季也有相對應的器官，因此，大家可因應不同的季節，進食相應的食物。註冊中醫師鄧蕙盈就為大家推介了各個季節可多吃的食物，及建議了各種養生早餐（按圖）：

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1）夏天：增酸減苦 補腎助肝

夏天屬火，對應臟腑為心臟。立夏時，肝氣漸弱，心氣漸強，飲食宜增酸減苦，補腎助肝。天氣炎熱，容易引致大量出汗、食欲不振、大便時溏時秘、口乾苦、咽喉腫痛等症狀，因此可適量食用一些酸味及容易消化之食物，如番茄、檸檬、草莓、山楂、菠蘿之類，可生津解渴，健脾開胃。相反，夏天應避免飲酒，進食辛辣、煎炸食物，及難消化食物，如糯米、芋頭、栗子等。

而心氣通於夏，其代表顏色為紅色，因此大家在夏日可多吃以下的紅色食物：

西瓜、紅菜頭、車厘子、蘋果、蕃茄、車厘茄、山楂、士多啤梨

早餐方面則可選擇以下食物：

西瓜汁、紅菜頭檸檬蘋果汁、冬瓜薏仁茶、番茄蛋薯仔沙律、蓮子冬瓜紅豆薏米粥

適合食用的體質：心火旺、濕熱

（生口瘡、口乾苦、眠差多夢、心情煩躁、大便糜爛、舌紅苔黃膩）

須注意的體質：虛寒（怕凍、手腳冰冷、無胃口、疲倦乏力、水腫）

2）秋天：保持開朗 吃白護肺

秋天屬金偏燥，對應臟腑為肺，容易出現咳嗽、少氣懶言、口乾舌燥、咽痛、目乾澀、耳鳴、皮膚敏感等症狀。這個時候大家亦要特別留意個人情緒，悲憂傷肺，因此要保持心情舒暢。另外，也應避免冷飲，及進食生冷食物，如雪糕、沙律及魚生等。

如何預防及擊退「秋乏」？（按圖）：

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而肺氣應秋金，其代表顏色為白色，進食白色食物有助護肺：

杏仁、百合、淮山、雪耳、沙參、玉竹、雪梨

早餐方面則可選擇：

蜂蜜水、羅漢果茶、雪梨水、薏米百合粥、山藥藜麥粥、沙參麥冬茶、木瓜燉雪耳百合、蛋白杏仁茶

適合食用的體質：肺氣虛、乾燥（乾咳、目乾澀、口乾、流鼻血、舌紅苔少）

須注意的體質：濕氣重（胃脹、容易疲勞、大便溏薄、水腫、舌苔厚膩）

3）冬天：補腎防寒 早餐吃黑

冬天屬水，對應臟腑為腎臟。這時可能容易出現情緒低落、抑鬱不歡、怕冷、手足不溫、肚脹、大便溏薄、關節疼痛等問題，應避免飲用冷飲、涼茶，及食用寒涼食物，如西瓜、雪糕、魚生等。大家應以補腎防寒，可多吃茨實、淮山、黑豆、芝麻等。

冬天禦寒保暖食物推介（按圖）：

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而腎臟代表顏色為黑色，多吃黑色食物有助補腎：

黑豆、黑芝麻、黑木耳、栗子、黑桑葚、黑糯米

早餐方面可選擇：

八寶粥、栗子粥、合桃麵包、黑豆漿、紅豆黑豆茶、桂圓紅棗茶、合桃露、黑芝麻糊、腰果露

適合食用的體質：腎虛、 虛寒、 氣血虛（怕凍、手腳冰冷、腰膝痠軟 ）

須注意的體質：濕熱、肝火重（口乾苦、苔黃厚膩、怕熱）

4）春天：疏肝袪濕 花茶解鬱

春天屬木，對應臟腑為肝臟，肝主疏泄，在志為怒，因此春天切戒急躁暴怒，應保持心境恬愉，以護肝氣。大家可多飲用花茶，以芬芳解鬱，疏肝補肝。大家應避免進食味精重、辛辣、煎炸、熱氣食物，如薯片巧克力等。另外，春天濕氣重，容易令人感到疲勞、四肢墜重、無胃口、失眠、大便溏等，也可能會加重關節炎或鼻敏感症狀。因此可多吃有助排走濕氣的食物，如赤小豆、薏米、白朮等。

大家也可烹調以下食材益氣健脾 （按圖）：

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而肝氣屬木，其代表顏色為綠色，大家也不妨多吃綠色食物：

菠菜、蘆筍、綠茶、西蘭花、西芹、海帶、綠豆、苦瓜、青椒、蘆筍、青花菜、奇異果、青葡萄、牛油果

早餐方面則可選擇以下食物：

花茶（如菊花茶）、綠豆薏米粥、海帶湯、菠菜粥、五青汁、牛油果多士、牛油果沙律、綠豆沙

適合食用的體質：肝鬱脾虛、濕氣重（胃脹、容易疲勞、大便溏薄）

須注意的體質：陰虛、熱氣（生暗瘡、口乾口臭、手足心熱、小便短赤、大便乾、舌淡苔白膩）

以上的早餐推介僅作參考，不同體質適合食用的食物都有所不同。你有任何疑慮，應諮詢中醫師意見。

註冊中醫師鄧蕙盈（由受訪者提供）

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