【失眠】裸睡8大好處護膚防糖尿提升睡眠質素！想試先看4大貼士

裸睡身體好？不少人認為失眠慘過病，可見睡得好相當重要。雖說睡眠方式很視乎個人習慣，但某些睡法原來對身體更有益，如裸睡，有研究指裸睡有助改善失眠、焦慮，更減低患糖尿病風險，無論對身心都有好處。以下將逐一為大家說明裸睡對身體有什麼影響，和提供幾個裸睡貼士！

裸睡，在西方國家是常見的睡眠習慣，但來到亞洲地區如香港，裸睡卻變成不少人眼中怪異的行為。你或許會覺得，穿不穿衣服睡覺是個人喜好，沒什麼討論價值，殊不知裸睡原來？會對身體好？

裸睡比起不少改善健康的方法來得輕鬆，可以說是一試無妨。以下為大家整理10個裸睡為身體帶來的好處，看完就再決定今晚如何睡（按圖）：

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1. 提升睡眠質素

根據美國國家睡眠基金會（National Sleep Foundation）的文章，體溫有助調節入睡和醒來的時間，正常人的體溫在白天會稍高，到入黑開始下降，直到睡醒前幾小時達最低點，而一般體溫上升會令人清醒，下降則會增加睡意，因此降溫可以提醒身體入睡，也避免半夜驚醒、早醒等問題。

文章又指，人在深層睡眠時，大腦調節體溫的細胞會「關掉」，變成由外在環境決定體溫。網站Medical News Today的報道就指，裸睡正可在睡眠時降低體溫，因此有助加快入睡及改善睡眠質素！

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其他不可不知的睡眠小知識：（按圖）

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2. 減低糖尿病風險

根據網站Science Daily的報道，睡眠時間與患心臟病及二型糖尿病的風險有很大關係。報道引述由英國華威大學（University of Warwick）在2010年發表的研究，發現睡眠時間愈短會影響葡萄糖的代謝，導致患二型糖尿病的機率愈高，繼而也增加心臟病風險！因此，裸睡有助人體更快速入睡，且維持更平穩的睡眠，就反過來可以減低患病機會。

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馬上了解自己有沒有糖尿病風險？（按圖）

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3. 保持皮膚健康

裸睡連皮膚都改善到？國際製藥企業Sanofi網站的一篇報道，引述紐約大學皮膚科醫生Hadley C. King指，裸睡可以令皮膚有更多機會透氣和呼吸，促進皮膚健康。

而網站healthline的報道則指出，裸睡有助確保足夠睡眠，從而提升皮膚的復原能力！報道引述一項2018年的研究指，如果皮膚出現同一程度的傷口，與擁有足夠睡眠的人相比，睡眠不足的人即使額外吸收其他營養補充，傷口復原的速度都是明顯較慢。

4. 減輕壓力及焦慮

都市人生活節奏急速，不少人都長期覺得有壓力，睡眠卻有助減少壓力，改善情緒！此外，裸睡的人很容易與伴侶發生直接的皮膚接觸，研究就顯示，這種接觸能促使身體釋放有「愛情荷爾蒙」之稱的催產素（Oxytocin），對改善情緒問題如壓力、抑鬱，焦慮等有很大幫助。

5. 降血壓

裸睡提升身體的催產素水平，不但有助心理健康，對生理健康都有幫助！一項刊登在美國國家醫學圖書館（The National Library of Medicine）的研究指出，催產素為心血管系統的健康帶來不少益處，它可以透過在中樞神經系統以及在其他器官如心臟、血管、腎臟的活動，調節血壓及心率。

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6. 有助陰道健康

網站healthline的報道指，裸睡有益於陰道健康，尤其可以減少念珠菌感染的問題，因為念珠菌最喜歡在潮濕、溫暖的環境生長，睡覺時如果長時間穿着較緊身或不透氣的內褲或睡褲，有機會增加感染風險，而裸睡就剛好相反，可提供讓陰道保持乾爽和透氣的環境，維持陰道健康。

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陰道健康可從白帶看出來？（按圖）

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7. 提升男性生育能力

不止女性受惠，裸睡對男性都有不少益處！網站Medical News Today的報道引述一項2018年的研究指出，內褲的緊身程度可影響男性的精子計算（Sperm count，也即精液濃度），相信是由於陰囊溫度上升會影響睾丸的運作，而愈鬆身的內褲就愈有助維持睾丸「清涼」，因此裸睡就最能為睾丸提供較低溫的環境，從而提升男性生育能力。

8. 減重

躺着也會瘦？原來人體內的脂肪有白色及棕色兩種，處於皮下和內臟的為白色脂肪，負責儲存能量；棕色脂肪佔人體重量0.1%，能燃燒熱量；而《新英格蘭醫學期刊》（the New England Journal of Medicine）刊登的研究就顯示，裸睡時皮膚溫度下降，有助激活體內的棕色脂肪燃燒卡路里，以為身體保暖，令人體睡著也在消脂！

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雖說裸睡對身體有益，但不少人除了對光着身子睡覺仍有一道衝不破的心理關口外，也很難一下子改變睡眠習慣。以下根據網站Medical News Today的資料，整合了幾個裸睡小貼士，各位躍躍欲試的裸睡新手不妨參考（按圖）：

1. 如果覺得徹底裸睡不太方便，可以試試循序漸進，例如由不穿上衣、只穿內褲開始 2. 盡量把洗澡安排在睡前的時間，以保持床單乾淨 3. 床單最好選用柔軟但輕薄的材質，避免用較粗及易引起痕癢的布料 4. 有助入睡的睡房理想溫度應在15.6至19.4°C，太冷的話可以加毛氈或使用溫度調節器

（資料來源：Medical News Today、Science Daily、healthline）

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