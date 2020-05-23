【月經】經期過長點只荷爾蒙失調咁簡單？癌症子宮肌瘤8大可能

月經問題引起不少女性困擾，除了經痛、月經不規則等，經期過長或月經過多都需要留意。經期過長的原因有很多，包括荷爾蒙失調、藥物治療、子宮肌瘤或瘜肉、盆腔炎，甚至癌症等，實在不容忽視。

一般來說，月經持續時間為2至7天，若月經期持續超過7天則算是經期過長。（freepik）

月經是婦女身體因荷爾蒙分泌影響，而令子宮出現周期性的出血。女性踏入青春期後，在荷爾蒙的刺激下，每月約有數十枚卵子開始成長。在一般情況下，每次只會有一枚卵子成熟，並排出子宮（稱為排卵）預備受孕。與此同時，子宮內膜為懷孕作準備而增厚。如卵子沒有受精，便會連同增厚的組織，通過陰道排出體外，這就是經血。之後，另一個月經周期會開始。

月經小知識（按圖了解）

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女性的月經周期長短不一，最常見的周期長度介於21至35天之間。一般來說，月經持續時間為2至7天。若月經期持續超過7天則算是經期過長，經血量25毫升至80毫升。經血超過 80毫升即為過多。月經過長或過多會在月經期間引起不適，甚至影響日常生活及睡眠，如果你的月經長而且血量多，更有可能患上缺鐵性貧血。

經期過長的原因有很多，包括荷爾蒙失調、藥物治療、子宮肌瘤或瘜肉、盆腔炎，甚至癌症等。如果你長期經期過長，不妨了解一下以下成因，並看看自己有沒有其他潛在的健康問題。

經期過長的原因（按圖了解）

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1.荷爾蒙失調

荷爾蒙和排卵失調可能會導致經期過長，例如患甲狀腺疾病或多囊卵巢綜合症。如果你的荷爾蒙沒有達到正常水平，或者身體在月經周期中沒有排卵，子宮內膜會變得很厚，當子宮內膜最終脫落時，可能會經歷比正常更長的經期。

2.藥物治療

任何能控制荷爾蒙的物質都有可能延長經期，包括所有類型的激素避孕藥及抗炎藥。此外，阿士匹靈或其他血液稀釋劑都有可能導致經期過長。

3.子宮肌瘤或瘜肉

月經期間，子宮會正常收縮。當肌組織開始在子宮壁中生長時，就會發生肌瘤，而瘜肉也是子宮內組織不規則生長的結果，並導致小腫瘤生長。肌瘤及瘜肉長在子宮腔內，會破壞子宮腔，容易引致大量出血及經期過長，亦有可能阻礙輸卵管導致不育。

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4.出血情況

患有血友病和遺傳性凝血異常疾病，如溫韋伯氏疾病（Von Willebrand disease）都有可能會影響身體凝結血液的能力，導致經期過長。

5.肥胖

身體過重可能會導致經期過長，由於過多的脂肪令體內雌激素增多，這種方式生成的女性激素不像卵巢分泌的雌激素那樣具有周期性活動，也就不能誘發排卵，有機會出現經期過長及月經量多問題。

6. 盆腔炎

盆腔炎多數是經由性行為感染，其中常見的感染源是披衣菌和淋病雙球菌。除了改變月經周期外，盆腔炎還可能導致下腹悶痛、白帶異常等症狀。

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7.早期流產

由於大部分的流產發生在懷孕非常初期階段，有些當事人甚至不知道自己曾經懷孕。大約每100名孕婦中。有20至25名於懷孕初期會出現陰道輕微出血的情況，正常來說你的月經應該在1至2個禮拜內恢復正常，若在3周後仍持續血流量大，請盡快就醫。

8.癌症

經期過長可能是子宮頸癌和子宮內膜癌的徵兆之一。當中子宮內膜癌好發年齡為停經前後，故進入更年期及停經前的婦女要注意是否有非經期間的出血，不要以為是停經前的經期不規則而置之不理，錯過及早檢查治療。

如果你連續數個月，甚至更長時間出現經期過長，不要忽視這個問題，並盡快找醫生了解背後的成因，延遲診斷和治療可能會導致長期出血的潛在疾病惡化。

（資料來源：healthline,women's health,衛生署）

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