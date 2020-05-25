【眼痛】異物感或因結膜炎生眼瘡？異物入眼3個常犯的錯眨眼都錯

眼睛突然出現陣陣異物感？相信大多數人都經歷過，異物感其實是很多眼科疾病的共同症狀，如眼瘡、乾眼症等，要分辨真的異物入眼，或是其他問題，便要綜合其他症狀！若真的發生異物入眼，當下可以做什麼？一旦化學劑或尖銳物入眼等嚴重情況又應如何處理？ 撰文：眼科專科醫生劉韋形

當眼睛出現異物感時，我們很常會單純地以為真的異物入眼，但其實異物感是眼科疾病中常見症狀，所以首先要觀察有沒有伴隨其他症狀！（按圖）：

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結膜炎：可能會令患者同時出現畏光、睡後眼皮被黏住、眼睛紅腫等情況 乾眼症：會同時覺得眼睛乾澀、易疲倦、眼皮緊繃沉重，且對外界刺激很敏感 眼瘡：最明顯是眼瞼內外出現腫塊，眼睛或眼瞼更會變紅、疼痛，甚至分泌黏液

那如果真的異物入眼又應怎樣做？異物入眼在日常生活中很常遇到，但很多人卻未必知道正確的處理方法，萬一方法錯誤，可能會令小事變成大事，影響眼睛健康！

異物入眼正確處理方法（按圖）：

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輕微的異物入眼，最常見的是眼睫毛、沙塵，尤其常捽眼的人都會很易將灰塵、皮屑、花粉、化妝品等帶入眼睛，令結膜出現過敏症狀，眼睛會忽然感到刺痛、灼熱，特別眨眼時會覺得有異物感，甚至會流眼水、泛紅。

異物入眼有四「不能」？

遇到以上情況，一般人都會選擇自己解決，但其實很多人第一時間作出的解決方法，都犯了以下四個錯誤：

1. 不能用口吹

電視劇情節中，常會出現男主角為女主角吹走眼內異物，但其實人的口水可能會含有細菌，容易令眼睛受感染，因此不建議用口吹眼。

2. 不能捽眼或狂眨眼

由於異物可能會掉到角膜與眼皮之間，而每次捽眼或眨眼便會令異物於角膜上下移動，容易導致角膜受損；若傷口在角膜中間位置，更有機會影響視力。

3. 不能用手取出異物

當感覺到眼睛有異物，甚或照鏡時明確看到掉在眼睛的異物，很多人都會想嘗試自行取出，但與用口吹一樣，這反而可能令手指上的細菌感染眼睛。

其實，輕微異物入眼的處理原則好簡單：

1. 應冷靜地閉上眼睛休息片刻，以免異物繼續刮傷角膜，讓眼睛自然分泌出大量淚水把異物沖出 2. 可用適量生理鹽水或蒸餾水，由眼內側向外側冲洗，將微粒冲出 3. 如眼睛持續感紅腫、痛楚，應盡快求醫

化學劑、玻璃碎入眼第一時間要…

至於較嚴重的情況，第一時間更加要小心處理，否則有可能嚴重傷害眼睛，甚至影響視力，以下是兩種較常見情況：

化學劑或腐蝕性液體

例如漂白水、通渠水，應立即用大量潔淨清水徹底沖洗眼睛，防止化學劑在眼睛表面殘留，然後盡快求醫，檢查眼睛表面有沒有破損或發炎。

金屬或玻璃碎片

千萬不要嘗試自行取出異物，因為碎片殘留在眼角膜上，甚至穿透眼睛表面，會引致不同程度損傷，例如角膜穿孔，可影響視力，應立即求醫，由醫生用專業儀器把微細碎片從眼內夾出。

眼科專科醫生劉韋形（撰稿人授權提供）

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