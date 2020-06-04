【養生】易流汗宜飲豆漿、睡覺流汗多吃蓮子？22種食材助滋陰補氣

健康
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「吹了冷氣還是動不動就滿身大汗，早上還要起來沖澡才趕去上班！」許多人都有汗太多的困擾，不但麻煩又令人尷尬。中醫認為流汗過度或許是身體發出了些警訊，可以透過一些食補來改善。

多數人出門前都會確保妝髮一切OK，才會出門展開新的一天。不過每當八月酷暑，太陽總是不留情面地摧殘我們精心的打扮，汗如雨下的感覺真的令人很難受！

不過別以為夏天汗太多是理所當然的事，如果流汗的時間、量、部位和一般人不一樣，就要多注意自己或許是「心氣虛弱」了！

異常出汗分為「氣虛」與「陰虛」

中醫所謂的「陽加於陰謂之汗」，表示汗出的異常一定是陰陽失和所引起。異常出汗分為「氣虛」與「陰虛」，會耗損心氣，建議可以食用滋陰補氣的食物。

有什麼食物可以滋陰補氣？（按下圖看答案）↓↓↓

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陰虛：

陰虛的人容易在晚上睡眠時不由自主地流汗，也就是俗稱的「盜汗」，可能還會伴隨心悸、潮紅、燥熱、失眠等症狀，容易發生在熬夜、煙酒過多者、更年期婦女、甲狀腺亢進者身上。

滋陰吃這些：薏仁、蓮子、枸杞、秋葵、黑芝麻、黑棗、白木耳、桑葚、水梨、蓮藕。

秋葵可以滋陰。（Neha Deshmukh/Unsplash）

氣虛：

這類型的人動一下就會大汗淋漓，但一般人出的汗是熱的，他們則是冷的。氣虛的人體力差、免疫力低下，總容易疲憊提不起勁。稍微受了一點風寒就非常容易會感冒。經常減肥、過度用腦、體力超支的人會有氣虛的機率會較高。

補氣吃這些：山藥、雞肉、牛肉、豆漿、大棗、香菇、葡萄、櫻桃。而人參、黃耆、茯苓、白朮也是可以補氣的藥材。

避免上火、過濕

除了上面的飲食原則外，也要避免吃太多甜食、冰品、油炸與辛辣動火的食物。易出汗也可能是因為體內濕氣太重造成的，所以在飲食上也應該重視祛濕。冬瓜、西瓜、綠豆都有很好的利濕作用，也可輔助食用。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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