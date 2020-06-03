【消滯飲食】吃糭熱量高又易肥？必讀4招助消化減脹氣要食呢啲...

端午節的習俗少不了吃糭子（又稱粽子），糭子是將炒過的糯米加入各種配料，以糭葉包成三角錐狀再去蒸熟的傳統美食，熱量可不低喔！依據餡料和調味料，每顆糭子熱量為500~700大卡不等，又因糯米的澱粉性質比一般白米難消化，配上高油量的內餡，讓許多人吃完後會脹氣不適。以下介紹4種方法，讓大家開心吃糭子，助消化又不易胖！ 文：Jamie Chang 醫學審稿：Dr. Stephen Lai／Hello醫師

開心吃糭子，4招助消化又不易胖（點擊下圖看清！）

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1. 糭子當正餐配青菜

因為糯米比白米更具黏性，且糭子裡的糯米壓得緊實，所以與相同體積的白米相比，熱量高出許多，一顆中等大小的糭子（約253克）熱量約455大卡，熱量雖高，但以正餐來說是可以接受的。此外，建議配青菜（至少160克）吃，尤其是胃口好或食量大的人，不妨多吃些青菜，既能補充膳食纖維和營養素，又能增加飽足感。

2. 避開高油脂的肥肉

許多人都會用三層肉（又稱五花肉）當肉糭餡料，但其油脂含量高得驚人，每顆中等大小的糭子就含有17克脂肪（約3~4茶匙的油），佔了成人每日脂肪建議攝取量的30％，所以建議吃糭子時，避免吃三層肉和醃製肉，或是選擇包瘦肉的糭子。

3. 避開高鈉的加工食品

有些人也喜歡糭子裡有醃製的肉或鹹蛋，例如臘肉、火腿或鹹鴨蛋黃等，這些都是高鈉含量的加工食品，最好少吃以減少罹患高血壓（Hypertension）的機率，若本身已有高血壓，更該避免這類食材。

4. 助消化食材

吃完糭子後，適合補充以下高纖和含酵素的食材，幫助消化和消除脹氣：

木瓜：木瓜內含木瓜酵素（Papain），是一種消化酶（Digestive Enzyme），可幫助分解蛋白質，也可緩解大腸激躁症（簡稱IBS）的症狀，如便秘和脹氣等。

奇異果：奇異果含有奇異酵素（Actinidin），可促進蛋白質的消化能力，且奇異果富含纖維，可促進排便。

鳳梨：鳳梨中所含有的鳳梨酵素（Bromelain）能幫助消化蛋白質，和更有效的吸收營養，並且改善整體的消化問題。

生薑：生薑可改善消化並加速胃排空，減少胃灼熱（Heartburn）、噁心和胃部的不適等。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：吃粽子不怕胖～4招助消化不脹氣】