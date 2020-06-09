【頸痛】常用單邊肩側頭講話可致肩頸痛　一個衣架3個步驟唔再痛

肩頸痛很折磨？肩痛和頸痛很多時都會同時發生，感覺頭上像有百斤重，相當辛苦。相信不少人都認為肩頸痛是與肩膀用得多、經常垂頭等問題有關，但Viu TV外購日本電視節目《恐怖醫學》其中一集就發現肩頸痛原來可能是大腦故障所致，而且只要用一個衣架就可以緩解長年肩頸痛，箇中原因以下揭曉！

肩頸痛幾乎是10個都市人中便有7個人「中」的問題，而且不同腰痛、腳痛在坐下時稍稍緩解，肩頸痛就算「坐定定」都不會消失，可謂痛症中最陰魂不散的一種！不少打工仔因每天都要長期對着電腦工作，因此很自然便把問題歸咎於此，但事實上，肩頸痛還可能另有成因！

Viu TV外購節目《恐怖醫學》曾就肩頸痛問題進行探究，指出肩頸痛很多時是因頸部伸延至肩膀的僧帽肌失去柔軟度並硬化所致，醫學界過往認為痛症成因多是因為長時間在桌面工作、運動不足及過度用眼所以致，但日本厚生勞動省研究小組就發現，肩頸痛還可能與大腦錯誤分泌多巴胺有關。

肩頸痛是都市人常見問題，但相信沒人猜到竟然可能與大腦有關！（Viu TV《恐怖醫學》影片截圖）

肩頸痛因多巴胺？

節目引述研究小組成員、川崎市立多摩醫院神經內科部長堀內正浩醫生解釋，多巴胺的功能之一是向各部位肌肉發出活動指令，如想舉起手時，大腦會先分泌多巴胺形成觸發點，再發出訊號，令肌肉收縮完成動作。但若然大腦在發放訊息時出了問題，在不必要的情況下向肩膀肌肉發出收縮訊號並分泌多巴胺，便會令肌肉變得緊張，久而久之就會導致慢性肩頸痛。

圖解多巴胺與肩頸痛的關係：

+ 2

那要如何知道肩頸痛是不是大腦故障所致？根據節目，有這問題的人通常會有一個特徵，就是會身體出現不同形式的傾斜，所以只要進行非常簡單的身體傾向檢查即可找出結果！

身體傾向檢查

準備一塊正中畫上直線，同時貼滿橫線的板，測試者可用平時最自然的姿勢站在直線前，把頭、頸、肩膀及身體的傾向與板上的線條對比：

節目找來12位有嚴重肩頸痛問題的人士接受檢查，結果當中有10人都有問題，例如頭部及上半身傾向一邊、其中一邊肩膊下墜等，而且都自以為已站直，試圖矯正回正確站姿時感覺更十分不自然，通通被堀內醫生推斷為是大腦出現故障的情況！

其中兩位測試者的情況：

常用同邊手提東西易中招！

說到大腦故障，許多人可能聯想到撞擊、病變，但堀內醫生指這個故障的成因其實只是日常不良習慣被大腦錯誤地記住，而自己很多時無意識下就成為「幫兇」。節目透過觀察其中一位測試者的生活，舉出兩個常見導致大腦故障的不良習慣：

1. 經常面向同一方向講話 2. 經常用同一邊肩及拿或揹東西

長期錯姿勢令大腦「誤會」

堀內醫生表示，假設常用的是右肩，這些姿勢本身就會令多巴胺發出指令，使右肩肌肉收縮，持續長時間維持此姿勢，大腦會誤以為這是正確姿勢，就連想面向正面時，大腦都覺得要轉向右邊，錯誤分泌多巴胺令右肩肌肉收縮，身體也因而傾右，而為了勉強維持這姿勢，大腦會分泌更多多巴胺，結果不止右肩，頸肩四周肌肉都一直處於緊張狀態。

圖解大腦出現故障的原因：

+ 4 + 3 + 2

節目之後再安排測試者接受醫學性的診斷，證實堀內醫生的推斷正確。那大腦「壞」了可以怎樣做？堀內醫生竟說，維修大腦、緩解肩痛只靠一個衣架就可（按圖）：

+ 4 + 3 + 2

衣架反射動作

要完成這個動作，首先要準備一個以鐵絲製成的衣架，然後按照以下步驟，神奇的效果就會發生：

1. 在衣架底部平坦的部分，稍為向內屈出一個小凹陷 2. 把衣架戴在頭上，凹陷部分對準其中一邊太陽穴，衣架應該會稍為斜向穿過頭部 3. 閉上眼放鬆精神 4. 頸部會自然轉向凹陷位置所在的方向 5. 早晚各做一次，每次維持十分鐘

真人示範：

+ 4 + 3 + 2

堀內醫生解釋原理稱，頸部是由左右兩邊胸鎖乳突肌支撐，而只要刺激一邊太陽穴，同邊的胸鎖乳突肌就會自動放鬆，頸部隨即會做出向受刺激那邊轉動的反射反應，此時另一邊肩膀就得以伸展，重複進行就可逐步消除大腦故障，從而消除痛楚。

原則：身體左傾刺激右邊太陽穴

刺激左邊或右邊好混亂？堀內醫生指，簡單來說，如果身體是向右傾，即右肩及頸肌肉特別緊張，多刺激左邊太陽穴就可讓左邊胸鎖乳突肌放鬆，伸展右邊肌肉，反之亦然。

以測試者為例：

多午睡、改姿勢「三管齊下」

除了運用衣架外，堀內醫生還推介另外兩招幫改善問題：

1. 改變平日面向的位置，如習慣坐左邊就改坐右邊 2. 每日午睡15分鐘：減少多巴異常分泌，緩和肌肉緊張

節目安排其中一名測試者在兩周間做齊以上三招，結果肩頸痛果然大有改善，再接受身體傾向檢查時，改善也相當驚人！

測試者的改善過程及兩周後檢查結果：

相關文章：【肩痛】低頭族易患「滑機肩」 紓緩肩膊手臂痛只需4個小動作

成日滑手機紓緩肩痛（01製圖）