【減肥】晚餐太夜吃5大壞處燒脂慢　10時後晚餐血壓高患癌機會增

減肥要有效果，除了要食得健康及運動之外，也要注意用餐時間。有研究發現，遲吃晚餐人士燃燒脂肪情況，會較早吃晚餐人士差，換言之，比早食晚餐的人，有機會累積更多脂肪。 從健康角度出發，晚餐時間在什麼時間最好？若你經常夜食晚餐，就要留意對健康可能帶來的壞處，晚上用膳盡量安排早吃，減少肥胖，或血壓高甚至患癌機會。

研究：遲食晚餐減低脂肪分解

《臨床內分泌學與代謝雜誌》（The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism）近日發表一份研究，指出進食時間較晚會影響人體在夜間對葡萄糖的耐受性，易令血糖升高，減低脂肪酸的氧化及分解，從而導致肥胖。

不少人遲收工自然遲吃晚餐，但有研究就發現遲吃晚餐原來對身體有不少影響。（Unsplash/Lana Abie）

遲吃晚餐會對身體帶來什麼影響？（按圖）

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該項研究找來了20名年齡約為26歲、BMI符合健康標準的人士，分別安排他們在晚上6時和晚上10時進吃晚餐，晚餐的營養成分（包括卡路里、脂肪等）相同，睡覺時間也同時訂在晚上11時，然後在傍晚和隔日早上每小時記錄他們的葡萄糖、胰島素、皮質醇等數據。

影響代謝燃燒脂肪量少10%

結果發現，在晚上10時吃晚餐的參與者，餐後時間延後4小時，人體新陳代謝會異於正常餐後時間，導致他們的血糖水平在高峰時比起在晚上6時進吃的另一組人平均高出18%，燃燒的脂肪量也平均少10%！

1.脂肪吸收多

網站Healthline引述約翰霍普金斯大學醫學系教授Jonathan Jun表示對結果「不意外」，因過往已知進食時間不符合生理時鐘，身體不會像正常情況般進行新陳代謝，而這次結果也同樣說明用餐時間可影響身體如何消耗熱量。

肥胖及糖尿病患需留神！

主研究者、約翰霍普金斯大學醫學系博士後研究員Chenjuan Gu特別提醒，研究中參與者本身是健康人士，已經有明顯影響，對於本身新陳代謝因不同原因而降低的人，如肥胖人士及糖尿病患者，影響就會更大。

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新陳代謝慢的症狀（按圖）：

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其實，過去不少研究都發現遲吃晚餐「破壞力」驚人，所以就算工作再忙碌，也不要推遲晚餐，否則可能有以下影響：

2.影響記性

網站The Telegraph的報道引述美國加州大學一項研究利用老鼠進行實驗，發現進食不定時包括太晚進食，會損害識別新事物的能力，而且更難建立長期記憶。

3.高血壓

報道又引述土耳奇九月九日大學（Dokuz Eylül University）一項研究指，晚上7時後吃晚餐可令人體的血壓一整夜都維持在較高水平，尤其睡前兩小時內進吃對血壓的影響，可以比攝取高鹽食物更大！

4.增患癌機會

西班牙巴塞隆拿全球醫學中心（Barcelona Institute for Global Health）在2018年發表的一項研究就發現，在晚上9時前吃晚飯或在睡眠和進食間保留至少兩小時間隔，患乳腺癌和前列腺癌的風險會比起晚上10時後或睡前短間內進食降低20%。

5.胃酸倒流

根據內科醫生Jamie Koufman在The New York Time發表的文章，太晚進食且進食較油膩的食物，再在短時間內進睡，是引發胃酸倒流的重要原因，因為胃部需要數小時才能清空，如果胃部仍飽滿就去睡，很易令胃酸溢出食道。

最佳晚餐時間是…

過去不少人認為進食最重要是營養及份量，上述研究就證明進食時間一樣重要，令其晚餐時間的控制非常重要！以下綜合專家建議，歸納三大晚餐貼士：

1. 晚上7時前吃

上述各個研究都顯示，晚上6時至9時內進食晚餐可減低各種健康風險，而九月九日大學心血管科助理教授Ebru Özpelit就建議，晚上7時前吃晚餐為之最佳時間。

2. 下午先吃「小晚餐」

Healthline引述維拉諾瓦大學學者Lisa K. Diewald指，不少都市人因為忙碌而遲吃晚餐，享用早午餐時又匆匆忙忙，以致晚上不自覺吃得更豐富，這種情況建議在下午吃點高蛋白質食物，如希臘乳酪、烤雞沙律等「打底」，之後覺餓就可以小零食取代整個晚餐。

3. 早午餐份量應大於晚餐

Ebru Özpelit強調，我們必須訂好一日吃多少餐、進食的時間及份量，首先早餐要吃得最飽足，午餐也不能跳過，晚餐份量則應相對較少。

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