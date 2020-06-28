【缺水症狀】黑眼圈體溫升呈8大症狀要補水　運動後飲幾多水啱？

水分，在炎炎夏日中特別重要，我們體內水分不足時會很易中暑。只有在適當的補充水分下，身體功能才能正常運作，當體內水分不足會使我們百病叢生。以為缺水距離你很遠？其實並非去到中暑的程度才稱上缺水，不如學會觀察你的小便顏色了解體內水分是否足夠，看看什麼「補水」貼士！

水分對人體十分重要，尤其在烈日當空的夏天，身體缺水可能會中暑或造成其他不適，例如口乾、黑眼圈、尿道炎，嚴重或會神志不清、休克等等。

缺水8大症狀：（按圖）

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尿液得知你有否缺水

缺水要即時補充水分才能避免不適，但如何知道自己缺水？根據《healthline》，大家可透過觀察尿液顏色了解身體水分是否充足，不妨如廁後回頭看看你的小便！

小便看出體內水分狀況：（按圖）

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100％透明：攝取過量水分

如果你的小便完全透明，並非呈黃色色調，可能是喝了比建議量多的水。攝取過量水分會稀釋人體的電解質含量，可能會導致水中毒，不過情況很少見，所以不必過於擔心攝取過量水分。

當體內的水分過多時，喝少一口水直至小便恢復黃色色調便可，那麼一天應飲喝多少水？營養師王敏寧曾向本報分享飲水冷知識，她指不要懼怕水腫而不喝水。每人重量不同，所需要的水分也不同，喝水方程式可以參考以下公式：

體重（公斤）X 30（毫升）÷ 250（毫升）= 每日建議飲用量（杯）

要關注的是，假如你計到每日需要6杯水，但你當天有任何流汗的運動，需要再加多1至2杯水來補充。據美國醫學運動會建議，每30分鐘的流汗運動就需要為身體注入1.5杯水。水分能加速新陳代謝及血液循環，從而有效地減輕水腫。如果你習慣運動後用電解質飲品來補充，選擇天然的椰子水最好不過。

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檸檬水顏色：身體水分充足

如果你的小便顏色為檸檬水顏色或淺色的啤酒顏色，代表你身體的水分充足，需繼續保持水分。

最簡單直接的保持水分方法是喝水，但吃水果和蔬菜同樣地也是一種很好的水分來源，這些水果及蔬菜都能有效保持體內水分：

番茄、黃瓜、士多啤梨、椰菜、翠玉瓜、生菜、瓜類

橙黃色：輕度缺水

當你的小便為橙黃色或深金色時，你可能有輕度缺水（未達危險缺水程度），應該多喝點水了。

小便橙黃色或深金色是因身體流失的水分多於攝取時，身體開始用更少的水去稀釋尿液，尿液中的天然礦物質和化學物質會變得更加濃縮和深色。

淺烘焙咖啡色或焦橙色：嚴重缺水

如果你的小便較深色，是啡色或焦橙/深橙色則表示可能你已經嚴重缺水。

除了喝水不足，嘔吐、腹瀉和發燒都會導致人體迅速流失水分，亦是缺水的常見原因。大多數健康的成年人可以透過持續飲用大量的水、電解質含量高的飲品補充水分，以恢復身體的電解質平衡。

深啡色小便同時是患肝臟疾病的徵兆，因肝臟疾病令膽汁進入尿液引起深啡色小便。而大量食用大黃、蘆薈或蠶豆都會致深啡色小便。

即使已經有充足水分，但仍需注意保持水分，以免水分流失。

保持水分貼士 :（按圖）

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小便起泡、藍色代表什麼？

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紅色或粉紅色

如果進食的水果中含有天然深粉紅色或紅色色素，有機會造成紅色或粉紅色尿液，例如紅菜頭、大黃、藍莓。

另外，某些健康狀況亦可能會導致小便帶血，這種症狀稱為血尿，可能因前列腺肥大、腎結石、膀胱和腎臟腫瘤等疾病造成。

藍色或綠色

通常藍色或綠色尿液與食用色素有關，亦有可能是腎臟或膀胱醫學測試所用的染料。而銅綠假單胞菌感染亦有可能引令尿液變藍和綠，甚至藍紫色。

尿液混濁

尿液混濁可能是泌尿道感染的跡象，它可能是某些慢性疾病和腎臟疾病的症狀。

泡沫尿液

帶有泡沫或氣泡的渾濁尿液稱為氣尿（指排尿後段會有氣體排出），可能是嚴重的健康狀況，包括克隆氏症（慢性腸道炎的一種）、憩室炎、但某些情況下，尿液呈泡沫狀的成因未明。

如有疑問及不適，應諮詢醫生，並謹記多飲水！

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