【腸易激】腹瀉肚脹持續放屁7大病徵　6種食物可舒緩戒食無定時！

很多人都有肚子痛的經驗，但是，不管你是哪一種痛，其實都算好解決；不過麻煩的是，當您的肚子痛有時候不只有疼痛感，而是伴隨而來的其他症狀，才是讓人最受不了的。例如：腸躁症候群（Irritable Bowel Syndrome, IBS，又稱為大腸激躁症），這對某些人而言，是每天必需面對、處理的煩惱，因此下列要告訴您關於腸躁症候群的一切大小事。 醫學審稿：Dr. Stephen Lai 文：Chuck Huang／Hello醫師

腸躁症候群是什麼？

腸躁症候群是消化系統常見的長期性疾病，症狀有：痙攣、腹痛、腫脹、脹氣、腹瀉（Diarrhea）、與便秘（Constipation）。大約有5分之1的人患有腸躁症候群，而且首次患有腸躁症候群的人，大多介於20~30歲；女性患者大約是男性患者的2倍。雖然腸躁症候群不像其他疾病，風險會不斷增加、對生命安全慢慢產生威脅，但它卻像慢性病一樣，需要長時間的妥善照護才行。

腸躁症候群的症狀會因人而異，每個人的症狀差別也很大。腸躁症候群的症狀，從幾天到延續好幾個月都有可能，如果患者的壓力增加，或是吃了某些特定食物，症狀出現的時間會拖得更久。不過若患者腸道蠕動的情況有進步，腸躁症候群的症狀也隨著改善。儘管腸躁症候群是一輩子的，但只要做好自我健康管理、照護，大多數的症狀、情況，還是能獲得改善。

腸躁症候群的症狀有哪些？（點擊下圖看清！）

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腸躁症候群的發生，與腹痛、腸道蠕動的改變有著密切關係。如：有的人原先只有便秘或腹瀉的問題，但不久之後，卻發生便秘、腹瀉兩者交替發生。一般來說，患者在吃東西後，腸躁症候群的疼痛會變得更嚴重，但是腸道蠕動後，疼痛程度就能減緩。本疾病的症狀會隨時間改變，產生不同的症狀，甚至有時候消失的症狀，隔一段時間會再出現。下列為腸躁症候群常見的症狀：

- 肚子痛、痙攣。 - 腸道蠕動的習性改變，如：腹瀉變成便秘，或是兩者同時發生。 - 肚子腫脹。 - 脹氣、持續放屁（Flatulence，又稱胃腸積氣）。 - 隨時都有緊急上廁所的需要。 - 上完廁所後，感覺腸道排不乾淨。 - 大便有黏液（Mucus）。

造成腸躁症候群的原因是什麼？

造成腸躁症候群原因目前仍然不清楚，不過大部分的專家都認為，與患者的腸道敏感度增加，食物消化發生問題有關。甚至有專家指出，就心理因素而言，大腦和腸道之間有一雙向互相溝通的管道，而且大腦在控制腸道蠕動扮演重要角色，因此腸躁症候群也可視為大腦、腸道緊密關聯的疾病。這表示，您對來自於腸道的疼痛感覺會較為敏感，大腦為了回應疼痛的感覺，會讓身體將腸道清空。當食物通過腸道的速度太慢或太快時，就會造成便秘或腹瀉。像壓力這類心理因素，也會導致腸躁症候群發生。

如何治療腸躁症候群？

腸躁症候群無法完全治癒，但藉由改變飲食、生活調整，您可以將症狀控制得很好。下列是有助於改善症狀的方法：

- 避免食用會引起您症狀發作的食物。 - 增加您攝取的纖維量。 - 定時多做運動。 - 減少壓力。

醫生有時候會針對個別腸躁症候群的症狀，開立藥物給患者服用。因為，若生活調整的方法無法完全舒緩腸躁症候群症狀，那麼使用藥物則能夠幫助患者改善症狀。腸躁症候群輕微、中等程度症狀的人，只是偶爾需要服用藥物，例如：

- 鎮痙劑（Antispasmodics）：如迪席洛敏（Dicyclomine），適用於平滑肌痙攣、胃腸管痙攣疾病。 - 莨菪鹼（Hyoscyamine）：適用於胃潰瘍、胃酸分泌過多。 - 止瀉劑：如羅培那米（Loperamide），迪芬諾席勒（Diphenoxylate)。 - 抗焦慮藥物

患有腸躁症候群，如何讓生活品質過得更好？

腸躁症候群的發作是無法預知的。您可能好幾個月都不會有任何症狀出現，但是沒多久，症狀卻突然發作。因此，要讓腸躁症候群舒緩的關鍵是，了解任何與身體、壓力相關會導致病情發作的因素，並且從生活調整開始下手。如果患者吃某些食物會導致症狀發作，或是讓症狀變得更嚴重，請減少或避免食用。像是在吃東西之後，感到肚子痛或不舒服，請將餐點份量減少、用餐次數增加，對改善症狀會有幫助。（點擊下圖看清！）

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由於腸道蠕動會受到大腦影響，因此當壓力增加時，腸躁症候群的症狀會變得更糟。這時候，請保持充分休息、並放鬆心情，以減輕壓力，避免腸躁症候群病情發作。很多患有腸躁症候群的人常常會感到憂鬱、焦慮。多了解腸躁症候群的一切，藉由充分溝通，與您的醫生建立良好的醫病關係，並積極做好自我照護，以降低壓力。

如果您對日常生活感到憂鬱、焦慮，請告知您的醫生，經由治療後，這些問題可以獲得改善。您的醫生可能會建議您服用抗憂鬱劑，並進行認知行為治療（Cognitive behavioral therapy），或對症狀直接治療；在適當的藥物、心理治療後，儘管患有腸躁症候群，患者仍然可以擁有正常、完全與積極的美好生活。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：關於腸躁症候群您不能不知的大小事！】