【咖啡】飲錯時間或增傷肝壞胃5大風險！起床第1杯一直都飲錯？

起床水腫怎辨？飲杯咖啡可消腫？飲水有助排毒？一日之計在於晨，選對早上起床的第一杯飲料有助為整天打氣提神。如果喝錯飲料有可能影響消化、腸胃和血糖，看看早上喝咖啡及喝水的影響，喝得更精明！

空腹喝咖啡對身體有什麼影響？綜合《healthline》及《The Times of India》，分別列出早上空腹飲咖啡對身體的影響。

早上喝杯咖啡是不少人的日常習慣，但空腹喝咖啡要小心！（asthetik/unsplash）

空腹喝咖啡可能引致的影響：（按圖）

+ 7 + 6 + 5

1. 可能引起消化問題

《healthline》引述研究指，咖啡的苦澀味可能會刺激胃酸產生。因此，大部分人認為咖啡會刺激腸胃，加重腸胃不適或胃病症狀（如腸易激綜合症）、導致胃灼熱（俗稱火燒心）、胃潰瘍、噁心、胃酸倒流和消化不良。

但是否等於空腹喝咖啡對腸胃的傷害特別大？有指由於空腹狀態時，沒有其他食物可以防止胃酸破壞胃壁，所以空腹喝咖啡更傷胃。但研究表示，咖啡與引起消化系統不適的關聯較薄弱。空腹喝咖啡引起的不適都因人而異，不論是否空腹喝咖啡，其出現症狀的頻率和嚴重程度都沒有改變，部分人仍會對咖啡敏感，並會出現胃灼熱、嘔吐或消化不良等現象。

2. 或會增加壓力荷爾蒙

空腹喝咖啡可能會增加壓力荷爾蒙，即皮質醇的水平。皮質醇由腎上腺分泌，有助調節新陳代謝、血壓和血糖水平。但長期分泌過量的皮質醇會引發不同健康問題，包括骨質流失、高血壓、二型糖尿病和心臟病。

我們剛睡醒時，皮質醇水平會自然地達至最高，然後在一天中慢慢回落，在睡眠初期再次達到頂峰。由於咖啡刺激皮質醇的生產，所以有指當皮質醇水平已經至頂點時，早上喝一杯咖啡會使皮質醇水平過高，十分危險。

但是，研究亦指出，喝咖啡使皮質醇水平升高可能只是暫時性，認為這種短暫的皮質醇增加不會引發長期的健康問題。但視乎身體狀況，對各人的影響程度未必相同。

3. 排走體內的重要礦物質

由於咖啡利尿，早上喝咖啡會令體內重要的礦物質通過尿液排出，特別會增加體內鈣、鉀和鎂的流失。

4. 阻礙肝臟排毒

咖啡中的咖啡因會增加調節肝臟正常排毒的難度，阻礙肝臟排毒。肝臟是人體第二大器官，主要功能包括解毒或過濾血液中的有害物質（例如酒精及化學物）、製造膽汁以幫助分解脂肪、將葡萄糖轉化為肝糖、儲存重要的營養素（包括肝糖、維他命和礦物質），以及調節膽固醇和合成血漿蛋白。

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5. 增加心血管疾病的風險

早上喝咖啡會降低胰島素的敏感性，令細胞難以對血糖作出適當反應和調節，從而增加心血管疾病的風險。

建議飲咖啡的時間

根據印度Medicover Hospitals的資料，建議大家在起床後一小時才喝咖啡，或先進食些少食物，如一片麵包後才喝咖啡。

有人視咖啡如命，起床必須喝咖啡的話，可在咖啡中加入少許牛奶或牛油，有助減少空腹喝咖啡對身體的損害，但仍不建議空腹喝咖啡。

限制每天的咖啡攝取量

正常成年人攝取量：每天400毫克以內，相等於4至5杯（0.95至1.12升）的咖啡

孕婦攝取量：1至2杯（240至480毫升）

早上喝一杯清水好處多籮籮！（janasabeth/unsplash）

早上喝咖啡的影響甚大，反觀早上喝一杯清水好處多籮籮！據《Business Insider》訪問營養學家Rania Bataineh, MPH，舉出了5個早上喝一杯清水對健康的好處：（按圖）

+ 4 + 3 + 2

1. 快速補充水分

一般大家的睡眠時間為6至8小時，長時間沒有攝取水分或會缺水。營養學家Rania Bataineh表示，起床醒後喝一兩杯水是最快速補充身體水分的好方法。部分人早上醒後喝咖啡，咖啡中的啡因利尿可能反而導致缺水。

2. 有助提神

缺水可能會使人嗜睡、沒精打采和無動力，因為水有助身體調節和大腦運作，它還與平衡我們的情緒有密切相關。

長時間不吃不喝水後，攝取的第一樣食物能沖擊身體，對身體的影響更大。如果早上起床後先喝冰水，可使身體正常運作外，並可提神。

3. 刺激大腦

日常生活中，水分缺一不可，營養學家Rania Bataineh指，人的大腦由73％的水分組成， 因此保持水分對保持大腦的最佳運作特別重要。一日之計在於晨，早上起床第一杯水令一天的餘下時間更「醒神」。

4. 抵抗疾病

營養學家Rania Bataineh說，睡覺時身體處於修復和恢復狀態，在這段時間，我們的免疫系統難以清除體內的毒素。起床透過喝足夠的水，可以加快體內沖洗毒素的過程。

除了大腦，水在人體其他主要部位例如心臟、腎臟和肺部佔了大部分比例，如不排走毒素，便會容易生病。

5. 加速新陳代謝

人體需要透過新陳代謝將水運輸到全身，消耗一定的碳水化合物和蛋白質。體內有足夠的水分才能促進新陳代謝，並能幫助控制飲食，藉此維持健康體態。當我們體內水分不足，便會把飢渴誤解為飢餓，導致進食量增加。

建議飲水的時間

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台灣營養師趙函穎曾在網誌上教授「8杯水減肥法」，了解飲水的時間表：（按圖）

+ 6 + 5 + 4

建議水分飲用量

營養師王敏寧指，不要懼怕水腫而不喝水。每人重量不同，所需要的水分也不同，喝水方程式可以參考以下公式：

體重（公斤）X 30（毫升）÷ 250（毫升）= 每日建議飲用量（杯）

看完上述喝水、喝咖啡的影響後，你又會選擇空腹喝什麼？

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