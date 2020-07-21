【中醫教室】肝火盛失眠忟憎8大症狀　虛火實火胡亂去火更傷肝

都市人生活壓力大，加上飲食不均衡及經常捱夜，引發脾氣暴燥、頭痛、失眠等各種問題，但原來一切問題的根源都是因為「肝火盛」！究竟什麼是肝火盛？為什麼會出現肝火盛？對健康會有什麼影響？

中醫角度認為，人的五臟六腑都有關連，除了先天體質外，不同年齡層、性別，以至生活習慣等均對肝臟有不同影響，若臟腑功能失調，便會出現肝火。

按圖看出現肝火原因：

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1. 陽氣旺盛

中醫古籍朱丹溪《格致餘論》稱：「氣有餘便是火」，由於青少年是人發育旺盛的時期，陽氣偏盛，肝氣有餘，會比較容易發怒，促進肝火。

2. 氣血失調

中醫認為，女性「以肝為先天」、「以血為本」，生理上有月經、白帶、懷胎、生產的特點，經常出血傷陰，消耗陰液（血、汗、奶水、口水等），故此經常處於血氣不足的不平衡狀態，情緒容易波動、抑鬱，導致氣鬱化火。

3. 生活壓力及不良生活習慣

日常工作及生活壓力大、經常捱夜、煙酒過多、常食油膩辛辣的食物，均會令肝火較旺盛。

「爆肝」等於「肝火盛」？

註冊中醫師陳綺琪（Erica）稱，雖然中醫理論並沒有「爆肝」一詞，惟「肝主藏血」，凌晨一點到三點，是屬於肝經運行最盛的時間，最適合睡覺休養身體， 若在這段時間欠缺休息，便容易出現肝火。

另外，Erica提到，肝火有虛實之分，實火即屬陽氣太盛，虛火則是指陽氣是正常，但陰液被過度消耗，陰不足以制陽，導致陰虛火旺。由於實火虛火的肝火盛症狀各有不同，加上各人體質有異，若不論虛實盲目去火，很可能會令肝火更盛。

按圖看清8大肝火盛症狀：

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1. 容易發怒

「肝主疏泄」，即負責氣的運行、人的情緒健康。「火」亦有急迫的特性，若肝火旺盛，自然容易急躁、忟憎及發脾氣。

2. 眼睛不適

實火：感到疼痛、紅筋多

虛火：感到乾澀

3. 口部、喉嚨不適

不論實火虛火，肝火盛的人均比較容易感到喉嚨、牙齦紅腫熱痛。

實火：經常口乾、口渴

虛火：感冒原因常是咽喉痛、扁桃腺經常反覆發炎

4. 頭部不適

肝火會沿著肝經侵擾頭部，故部分人發怒或過度勞累時，會突然感到頭痛、頭暈等症狀。

5. 胃部不適

由於肝氣太過會抑壓及阻礙脾胃功能，故肝火盛的人會較易感到胃痛。

6. 大小便問題

由於肝火盛會消耗陰液，體內水分減少，導致出現小便量少及色黃、以及大便乾澀，難以排出等問題。

7. 失眠多夢

肝火盛令人心煩氣躁、神不守舍，故肝火盛的人或會有失眠、多夢或發噩夢等問題，亦會出現盜汗，影響睡眠質素。

8. 女性生理問題

由於「肝主藏血」的關係，女性的月經會消耗大量血液，容易出現肝血虛的問題，從而導致虛火。若虛火上升，女性便會出現月經病或帶下偏黃等問題。

肝火盛原來會影響肺？

Erica指出，由於中醫認為人的五臟六腑互相關連，當肝火旺盛時，容易灼傷肺陰，當肺受損時，便會導致咳嗽、吐黃色黏痰，甚至鮮血、兩側胸脅疼痛、心跳加速等問題。

按圖看簡易清肝火方法：

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要清肝火，除了從生活習慣著手，如飲食清淡、戒煙酒、減少捱夜等方式外，亦可透過食療或穴位按摩舒緩肝火盛的不適症狀！

1. 穴位按摩

Erica建議，肝火盛的人可以在早、午、晚各一次，按摩「太沖」（大拇趾和第二趾中間兩根骨頭交會凹陷處），以及「陽陵泉」（膝蓋斜下方，小腿外側的腓骨前側下一吋位置），每次3-5分鐘，以紓緩肝火盛的不適症狀。

2. 針對實火食療

要針對實火，清熱解毒是其中一個方法，Erica建議實火的人可以多吃苦瓜等較涼的食材，亦可以飲用「青皮杞菊茶」解熱。

青皮杞菊茶 材料： 青皮 5克 菊花 5克 枸杞 5克 做法：將以上材料洗淨，用熱水沖泡15分鐘，即可飲用。

3. 針對虛火食療

由於虛火的人陰液不足，難以制陽，故可多吃滋陰補肝的食物，如枸杞、北沙參、玉竹等，故能夠滋陰降火的「杞菊地黃湯」便是良好選擇。

杞菊地黃湯 材料： 枸杞 8克 菊花 8克 熟地黃 12克 山茱萸 8克 山藥 8克 丹皮 4克 澤瀉 4克 茯苓 4克 做法：將以上材料用5碗清水沖泡15分鐘，再煲45分鐘，煲成2碗，早晚飲用。

資料來源：註冊中醫師陳綺琪

註冊中醫師陳綺琪（受訪者提供）

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