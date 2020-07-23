【新冠肺炎】日本實測堂食有幾高危！5大播毒位拉低口罩食易中招

新冠肺炎爆發第三波疫情，個案上升，不少確診者曾到過餐廳食肆，中招食肆名單不斷增加。政府加推新措施，下午六點後不準堂食，但仍有不少人會在之前如常外出用膳，究竟食一餐飯有幾高危？外國實驗的結果，可能嚇你一跳！

新冠病毒肆虐，更出現多個餐廳感染群組，港大感染及傳染病中心總監何栢良（22日）早前受港台節目《千禧年代》訪問時表示，政府應馬上加辣防疫措施，包括全日禁堂食，「長痛不如短痛，趁醫療環節仲未完全崩潰」。

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食一餐飯有幾高危？

日本《NHS》進行的一項實驗，找10個人在餐廳，分別坐4張桌子，並找了其中一位參加者扮演新冠肺炎患者，在他雙手塗上實驗試劑，以模擬新冠病毒傳播情況（按圖）：

+ 26 + 25 + 24

參加者在實驗期間與其他同枱食客正常交談，並曾離開座位取食物，觸碰過取餐夾、茶壼、餐具、鍋蓋等，返回座位，又繼續用餐。

用餐時間30分鐘，之後發生什麼事？ 經紫外線一照射後，參加者的手及面上都已中招，而周圍環境也沾有病毒：

• 碗碟

• 食物

• 鍋蓋

• 餐具

• 餐巾紙

• 茶壺手柄

• 電燈開關

• 門把

其後，在同一環境中，進行第二次實驗。「受感染」的人士和其他參加者，在餐前及用餐期間，都有勤洗手，其間曾更換餐具、取食物的餐夾。

第二次實驗結果發現，勤洗手和改善衛生習慣後，感染的情況大大改善，沒有人臉上沾有「病毒」，但仍有1人手上沾上「病毒」。

餐牌為病毒黑點之一

實驗結果可見，在餐廳用餐，病毒其實無處不在，假如防疫意識一鬆懈，就很易中招！

餐廳餐牌為易忽略的病毒黑點。（Unsplash/ catherineheath）

在餐廳用膳，現時不少人警覺性高，但難免會百密一疏，《Mayo Clinic》報道，引述專家指，有5個隨處可見又易感染病毒的地方，而餐牌正正是其中之一。若果餐廳食肆提供iPad等電子屏幕等方法點餐，則可想而知，中招機會亦隨之增加 。

• 餐牌

• 觸控式屏幕

• 手機

• 門把

• 電腦鍵盤

堂食要以「Z」形識坐

堂食高危，若難免要繼續在外吃飯，可以點做？

日本節目《教えてもらう前と後》模疑堂食時飛沫擴散的情況，一分鐘的交談已可污染環境至嚴重水平，提醒大家用膳時須與他人保持距離，這和現時本港食肆要求大家「坐開啲」做法相似，而節目更提出，可以只坐同一方向，又或若以「Z」形分開，以減低交叉感染或傳播病毒的風險（按圖）：

+ 5 + 4 + 3

大忌：拉底口罩進食

不少人貪方便，會直接將口罩拉低至下巴，或鬆開一邊耳繩半除口罩進食或飲水；不過節目中的專家亦指做法危險。

因本來口罩只覆蓋口鼻位置，下巴至頸部都有可能黏上病毒，若拉低口罩就有機會將病毒轉至口罩內層；而半除口罩則容易將病毒轉移至衣服，增加黏在身體的風險。正確做法是用雙手拉住口罩耳繩部分，再將口罩除下。

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用餐小貼士

用餐時除了要留意坐法外，也有一些細節和習慣需特別注意（按圖）：

+ 9 + 8 + 7

• 戴除口罩前、後都要消毒雙手

雙手在接觸口罩時，有機會沾有細菌或病毒，因此戴除口罩前、後都要洗手，或以消毒酒精搓手液清潔雙手，確保衛生。

• 預備乾淨的口罩套、紙巾或信封放置口罩

不少人在午膳時會短暫除下口罩，並在用餐後戴回同一個口罩，因此要預先預備乾淨的口罩套、紙巾或信封放置口罩。謹記，口罩套要正確消毒，而紙巾和信封則不可以重用。

• 以熱水沖洗餐具

大家勿以消毒紙巾消毒餐具，消毒紙巾一般都含有化學成分，易殘留在餐具上，食用後或會對身體產生負面影響。建議可用約攝氏60度或以上的熱水沖洗餐具，將病菌沖走。

• 自備餐具

假若仍擔心餐廳餐具不乾淨，可自攜個人餐具。使用後記得仔細清潔。

• 使用公筷

使用公筷可減低交叉感染的風險。

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（資料來源：《NHS》、《Mayo Clinic》）

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