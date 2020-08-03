【中風】運動後猝死腦中風年輕化　專家指3種運動最高危第1竟係佢

台灣的人工智慧頂尖專家、玉山金控科技長陳昇瑋，4月14日驚傳運動後腦出血過世，年僅44歲。各界除了沉痛惋惜英才早逝，更不解的是，為何在明明正值壯年、也有注意身材維護，怎麼還會在運動後，忽然心血管疾病發作猝死呢？

人體心血管的維護，並不是大家所想像到「多動多健康」。無論是忽然腦部出血的陳昇瑋，還是之前在綜藝節目上忽然心肌梗塞猝死的高以翔，都屬於這種年輕的心腦血管疾病突發患者。

心血管疾病出現年輕化趨勢

會造成腦中風、心肌梗塞，通常是因為血液凝結成「血栓」，堵塞住血管，形成不健康的狀態。台灣腦中風學會理事長、台大醫院神經內科醫生鄭建興表示，雖然腦中風好發於60至70歲族群，但50歲以下族群也佔約2成。

另外，不少人不曉得自己罹患高血壓而未加以治療、控制，進而造成出血性腦中風，症狀往往較嚴重。所以建議每個人對於自己的血壓，需要有一定的把握程度，或許不需要天天量，但是對自己的血壓高低，需要有一點概念。

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這3種運動前，先評估自己的心血管健康

日本國士館大學的救急系統研究科主任田中秀治，就曾經指出，在0到39歲的人中，運動猝死機率最高的是跑步、游泳和足球；在40-59歲，最為危險的項目則是高爾夫、跑步和游泳；60歲以上也是以門球、高爾夫和跑步最危險。整體而言，馬拉松跑步是導致運動猝死最多的項目，其次則是高爾夫。

大家對於馬拉松較有警覺，但是對於看似「只是走路、揮桿」的高爾夫球，卻沒有那麼重視。然而，近年來其實有不少球僮、球員在比賽過程中發生意外。歸咎原因，主要是在高溫下運動，容易血液黏稠，但高溫使全身血管擴張、血流加快，血流量增大，新陳代謝超出負荷量，因此出現意外。

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防止運動後出現心血管異常！這4指標不要輕忽

根據統計，運動猝死最常發生在四種情況下，需要謹記避免。

第一、沒有暖身就馬上運動 第二、劇烈運動完沒有緩衝就驟停 第三、不利的運動環境，如高溫、缺氧 第四、從事自己不熟悉的運動。

台灣腦中風學會理事長、台大醫院神經內科醫生鄭建興表示，辨識腦中風症狀，可記住「臨微不亂」口訣，包含「臨」時手腳軟：單側手腳無力或單側舉不起手腳；「微」笑也困難：臉部表情不對稱或嘴角歪斜；講話「不」清楚：口齒不清或無法表達；別「亂」快送醫：看到以上其中一種徵兆，立刻記下發作時間，通知緊急救助電話緊急送醫，把握黃金治療時間。

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