【運動戴口罩宜忌】2男戴口罩跑步猝死！疫境運動5大須知

本港新冠肺炎疫情有見緩和，康文署分階段重開部分康樂場地和設施，市面健身室重開。香港人熱愛運動，運動又可強身增免疫力，戴口罩跑步更安全，還是反而變得危險？ 近日，內地有2名學生戴口罩跑步猝死，惹來戴口罩跑步致猝死的疑雲。有內地專家指出，戴著口罩跑步和猝死之間可能沒有必然的聯繫，目前死因未明。在疫情下做運動仍須小心！心臓科專科醫生謝德新指何種運動不應戴口罩、訓練用口罩和N95更好？以下運動時的「安全距離」和須知一定要知。 撰文：心之醫學—心臓科專科醫生謝德新

由於筆者極喜歡做運動，所以近期覆診不少病人詢問我在新冠肺炎肆虐下，健身及做運動有什麼需要留意？戶外運動是不是一定安全？訓練口罩有沒有保護作用？

香港人熱愛運動，運動又可強身增免疫力，戴口罩跑步更安全，還是反而變得危險？（kikekiks/unsplash）

健身室重開要注意…

健身室內空氣不流通，倘有受感染者沒戴口罩而又咳嗽，便有「播毒」風險。此外，受感染者手上可能沾了病毒，若觸摸健身器械，殘留病毒在器械表面，便有傳播風險。健身人士最好帶手套使用健身器，並事前先消毒，用後切勿觸摸眼和口鼻，而且必須徹底清潔雙手。

哪種運動應戴口罩？（按圖）

+ 7 + 6 + 5

1. 低強度運動：可戴口罩

如果做低強度運動，例如舉啞鈴、做瑜伽、緩步跑等可以佩戴口罩，並緊記和其他人保持2至3米距離，因飛沫的噴射距離約2至3米，有足夠的距離就相對安全。謹記使用健身器材後切勿觸摸眼和口鼻，而且必須徹底清潔雙手。

2. 中、高強度運動：不建議戴口罩

但如果運動強度大，例如跑步，尤其HIIT（高強度間歇訓練），身體需要大量新鮮空氣，佩戴口罩會阻礙呼吸，並會吸入剛排出體外二氧化碳高的空氣，對心肺跟呼吸功能造成影響，令血含氧量不達標。尤其當運動得非常劇烈，血含氧量低會很容易令人暈眩，並增加跌倒受傷的風險。

此外，做運動時佩戴口罩可能會令口罩容易失效，因戴口罩時的呼吸會較為急促，噴出來的氣體會帶有水分，令口罩濕透，有機會影響中層的過濾作用，降低外科口罩功能。另外，在劇烈運動時可能因感覺口罩不舒服，未洗手的情況下就調整口罩，這樣有機會令病毒進入體內。

3. 運動用訓練口罩、N95阻礙呼吸

N95

最近有報道指，內地少年戴口罩跑步猝死，其中一位是戴N95口罩，此類口罩令空氣極不流通，會增加運動受傷風險，不建議運動使用。

訓練口罩（低氧訓練口罩）

不少運動員也會佩戴專用訓練口罩（低氧訓練口罩），大家要留意功能與外科口罩完全不一樣。這種口罩的設計是局限每次呼吸時空氣的流通量，因此在同一運動強度下，身體承受的負荷較大，換言之，心臟和肺臟的壓力也較大。

訓練口罩（區嘉俊提供）

坊間流傳聲稱最新研發的「呼吸過濾訓練面罩」可以過濾99%以上PFE 0.1um的懸浮粒子、致敏原和細菌，防止在運動時吸入污染物及細菌，保障呼吸系統健康。可是，大家需要留意面罩跟外科口罩一樣會阻礙呼吸。

4. 什麼人不應戴口罩運動？

如果平日慣常有運動的年輕人，如要戴口罩或需降低運動量；但年紀較大的人士，或冠心病患者，戴口罩運動可能對身體構成危險。

5. 做運動要保持「安全距離」

最近不少朋友會選擇郊外或空曠的地方跑步或做其他運動，因為人少的空間相對安全，可以不佩戴口罩。筆者相信戶外人少地方跑步仍然安全，但最後好保持更遠的距離，謹記遵守「安全距離」。

「安全距離」是什麼？在不同情況下的距離會否不一樣？荷蘭燕豪芬理工大學空氣力學專家Bert Blocken做了一項研究，一個人呼吸所噴出的飛沬，除了在身邊漂浮之外，人體移動時向身後產生的氣流，將會令飛沬直接灑在身後的人身上。從電腦模擬的飛沬噴射狀況來看，在高速的運動上，飛沬影響的範圍將大幅增加，結果是：

此研究是以空氣力學並非醫學的角度來判斷前後兩人之間的距離，但具有相當參考價值。

在新冠肺炎肆虐期間，家中運動是最安全，亦可以響應醫學界提倡的留在家中呼籲，保護自己，亦保護他人。簡單一張瑜伽𥱊，沒有任何儀器，跟着網上的運動短片，因應不同需要，在疫情間亦可以輕鬆留在家中繼續鍛錬身體。

參考資料：

B Blocken (unpublished Data)

Jasper Chan et al . The Lancet . Vol 395, issue 10223, P514-523

Ka Hung Chan et al. International Journal of Epidemiology 31/3/2020

Pearce, Katie (2020-03-13). "What is social distancing and how can it slow the spread of COVID-19?". The Hub. Johns Hopkins University. Retrieved 2020-03-29.

心臓科專科醫生謝德新（撰稿人授權提供）

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