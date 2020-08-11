【免疫力】易累睡眠差免疫力下降！要補8種營養素蛋白質不能少

現代人注重健康與養生，尤其特別關注免疫力的維護，以有效地抵抗病毒入侵身體，避免許多感染源與疾病的威脅。而免疫力一旦下降，最直接的反應就是容易生病，需要長時間恢復，而且容易復發。其他例如傷口容易感染、容易疲勞、睡眠質量差、消化不良、精神萎靡，也都是免疫力下降的警訊。

預防免疫力下降，必須補充8種重要物質

而免疫力下降的原因除了老化之外，還有生活環境不佳、不規律的生活方式、時常抽煙飲酒、營養不良或營養過剩、精神壓力過大等等因素，當然，當免疫力低下時，也代表人體體內有8種重要的物質正在逐漸短缺，急需補充。

這8種重要物質包括：（點擊下圖看清！）

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一、蛋白質：

蛋白質是人體免疫功能的基礎物質，如果攝取不足會影響組織修復，使皮膚和黏膜的局部免疫力下降，容易造成病原菌的繁殖與擴散，降低抵抗感染的能力。如果要防止免疫力下降，每天都要補充適量的蛋白質，特別是容易被人體消化與吸收的動物性蛋白，例如魚蝦肉蛋等。

二、維他命A：

維他命A對免疫系統有重要作用，一旦缺乏時可能會引起呼吸、消化、泌尿、生殖上皮細胞角化變性，容易受細菌侵入，增加呼吸道、腸道感染疾病的風險。而要補充維他命A，可以多攝取動物肝臟或深綠色或紅黃色的蔬菜水果。

三、維他命B2：

當身體缺乏維他命B2時，會導致身體的發炎，例如舌頭、眼角、嘴角或嘴唇發炎，就是免疫力下降的標準症狀，可以從動物肝臟、蛋黃、或綠色蔬菜與豆類中攝取補充維他命B2。

四、維他命C：

維他命C可以減少外界病菌對細胞的干擾，進而促成免疫系統的形成，維持正常的免疫力，如果缺乏維他命C時會出現常常感冒、牙齦出血、或傷口難以癒合的狀況，可以從椰菜花、高麗菜、番茄、士多啤梨、木瓜等蔬果中攝取豐富的維他命C。

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五、維他命E：

維他命E是體內的抗氧化劑，同時又是一種有效的免疫調節劑，可以提高抗感染能力，而人體可以藉由攝取植物油、堅果、豆類與穀類來增加維他命E。

六、鐵：

鐵是人體造血所不可或缺的重要元素，如果體內缺鐵，會導致貧血、降低抗感染能力，而要補充鐵，可以多攝取紅肉、動物內臟等富含血紅素鐵的食物。

七、鋅：

鋅是人體內100多種酶的組成重要成分，尤其對於人體免疫系統的發育和正常免疫系統的維持有相當關鍵的作用，對於兒童或老年人等免疫力比較弱的人，建議可以多吃一些貝殼類海產品、紅色肉類或動物內臟來補充鋅元素。

八、硒：

硒存在於所有的免疫細胞中，具有相當的抗氧化功能，是人體所必需的微量元素，人體可以透過攝取動物內臟或海產品來補充硒元素。

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